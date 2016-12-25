 Başaran, Ç.Plajyolu’nu yakaladı:0-2

A Grubu’nda haftaya düşme potasında giren Çenesuyu Plajyoluspor ile Başaranspor, Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştı.

Bu maçtan önce rakibin 3 puan gerisinde yer alan Başaranspor, 90 dakikanın sonunda kazanan takım oldu, rakibini 2-0 yendi, rakibiyle puanları eşitledi.

BURAK ARSLAN KIRMIZI GÖRDÜ

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta Başaransor, ilk dakikalarda Bülent’in attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarıda bu sokra bitti. İkici yarını hemen başında penaltı kazanan Başaranspor, Burak Aslan bunu gole çevirdi, farkı ikiye çıkardı. Penaltıyı tan Burak Arslan, 9 dakika sonra kırmızı kart gördü. Maçı 2-0 kazanan Başaranspor, kümede kalma yolunda umutlarını da gelecek haftalara taşıdı.