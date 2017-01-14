Başaran-Çınarlıspor

Düşme potasında yer alan Başaranspor ile Play-Off yarışı yapan Çınarlıspor arasındaki karşılaşma Cephanelik Stadı’nda 17.00’de başlayacak.
ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR TAVŞANCIL DEPLASMANINDA
Genç kadrosu ile Süper Lig’de tutunma mücadelesi yapan Çenesuyu Plajyoluspor, günü Tavşancılspor deplasmanında geçirecek. 12 puanla düşme hattında yer alan Ç.Plajyoluspor, 16 puanlı Tavşancılspor karşısında kazanıp, umutlanmak istiyor. Tavşancıl Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de start alacak.
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