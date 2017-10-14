Başaran mı, Bağdatspor mu?

Grubun en önemli maçlarından biri Paşa derbisinde Bağdatspor ile Başaranspor arasında oynanacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak. 4’er puanla ilk iki sırada yer alan Alikahyaspor-G.Asarköyspor mücadelesi ise M.Ali Kağıtçı Stadı’nda yaşanacak, 13.00’te başlayacak. Çerkeşli-Gebze Yavuz Selim, Yavuzspor-Damlarspor ve Esenspor-Ç.Plajyoluspor günün diğer maçları.

ALİKAHYA-G.ASARKÖYSPOR

1.Küme’de sezona iyi başlayan, 4’er puanla ilk iki sırayı paylaşan Alikahyaspor ile G.Asarköyspor, 3’üncü hafta maçında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 13.00’te karşı karşıya gelecek. Daha önceki yıllarda Süper Lig’de çok iddialı kadrolar yapan, Play-Off oynayan Alikahyaspor, yeniden Süper Lig’e dönmek istiyor. G.Asarköy ise bu sezon başında Gölcük Başkanlık Kupası’nın kazandı, oldukça formda. Bu gruba dahil Esenspor ile Ç.Plajyoluspor arasında Esentepe Stadı’nda 15.30’da karşılaşacak.

DERİNCE’DE KRİTİK MAÇ

1.Küme A Grubu’nda dahil bir diğer önemli buluşmada da Yavuzspor ile Başiskele Damlarspor kozlarını paylaşacak. Geçen yıl Süper Lig’den düşen Yavuzspor, ilk iki maçta 4 puan topladı. Geçen yıl kurulan, 2.Küme’de ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Damlarspor ise ilk kez yer aldığı 1.küme’de üst sıraları hedefliyor. Derince Stadı’nda 14.30’da başlayacak maçı kazanan takım üst sıralar için iddialı konuma gelecek. İki Gebze takımının mücadelesinde Çerkeşli ile Y. Selimspor da Çerkeşli Stadı’nda karşılaşacak.