Başaranspor geç uyandı:3-3

Süper Lig A Grubu’nda 18’inci haftanın bir diğer önemli buluşmasında Başaranspor ile Tavşancılspor karşılaştı.

Cephanelik Stadı’nda oynana maçta rakibi karşısında 3-0 geriye düşen Başaranspor, son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-3’e getirdi, 1 puanı kurtardı. 3-0’DAN MAÇI 3-3’E GETİRDİ Geçen haftada sahasında Kandıra Belediyespor karşısında 3-0 geriye düşen, son dakikalarda attığı gollerle maçı 3-2’ye getiren, eşitlik sayısını bulamayan Başaranspor, bu kez Tavşancılspor karşısında da 3-0 geriye düştü. Sarı-Lacivertli ekip, 71’de Burak Subaş ile farkı 2’ye indirdi. 86’da yeni transferi Sinan Gögercin ile farkı 1’i indirip umutlanan Başaranspor, 90’da Mete ile eşitliği sağladı, maçta 3-3 sona erdi.

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