Başaranspor, lideri zorladı C.Plajyolu maça çıkmadı

Genç oyuncularla ligde kalma mücadelesi yapan, bunu başaramayan Ç.Plajyoluspor, dün akşam Değirmenderespor ile oynaması gereken maça gitmedi. Turuncu-Siyahlı ekip, 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
DERİNCE BELEDİYE GENÇLERE ŞANS VERDİ
Süper Lig A Grubu’nda haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Derince belediye Demirspor, artık Play-Off maçlarını bekliyor. Lacivert-Mavili ekip, önceki akşam ligden düşmesi kesinleşen Başaranspor ile oynadığı maçta genç oyuncularına şans verdi. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Başaranspor, ikinci yarının başına Melih’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Derince Belediye Demirspor, son bölümlerde baskısın arttırdı, Gökhan ve Burak’ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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