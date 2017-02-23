Başaranspor, lideri zorladı C.Plajyolu maça çıkmadı

Süper Lig A Grubu’nda bitime iki hafta kala küme düşmeyi garantileyen Başaranspor ile Çenesuyu Plajyoluspor, Süper Lig’e veda maçlarına çıkıyor.

Genç oyuncularla ligde kalma mücadelesi yapan, bunu başaramayan Ç.Plajyoluspor, dün akşam Değirmenderespor ile oynaması gereken maça gitmedi. Turuncu-Siyahlı ekip, 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

DERİNCE BELEDİYE GENÇLERE ŞANS VERDİ

Süper Lig A Grubu’nda haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Derince belediye Demirspor, artık Play-Off maçlarını bekliyor. Lacivert-Mavili ekip, önceki akşam ligden düşmesi kesinleşen Başaranspor ile oynadığı maçta genç oyuncularına şans verdi. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Başaranspor, ikinci yarının başına Melih’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Derince Belediye Demirspor, son bölümlerde baskısın arttırdı, Gökhan ve Burak’ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.