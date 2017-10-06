Başaranspor mu, Alikahya mı?

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Başaranspor ile Alikahyaspor, yarın akşam 18.00’de M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İlk hafta de plasmanda berabere kalan Damlarspor da, Başiskele Stadı’nda lider çerkeşlispor ile karşılaşacak.

G.ASARKÖYSPOR-ESENSPOR

1.Küme A Grubu’nda ilk hafta deplasmanda Yavuzspor ile berabere kalan G.Asarköyspor, sahasında mağlup olan Esenspor’u konuk ediyor. Hisareyn Stadı’ndaki maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. B Grubu’na dahil maçta da Bahçecikspor ile G.Şirinköyspor takımları Bahçecik Stadı’nda aynı saatte karşı karşıya gelecek. B Grubu’nda ilk hafta farklı skorla kazanan Uzuntarla Belediyespor da, Şekerpınar Stadı’nad 15.00’te başlayacak maçta Ç.Serhatspor’a konuk olacak.