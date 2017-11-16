 BAŞARILI   DOSTLAR  MUTLULUK  KAYNAĞIMIZDIR..

Hayat kendi arzusuna göre karşımıza çıkarttığı acı tatlı bir çok sürprizlerle bizi ardından sürükleyip duruyor.. Bazen üzülüyoruz yana yakıla, bazen mutlu oluyoruz güle oynaya..

Yani anlayacağınız böyle bir döngü içinde geçiyor günlerimiz.. Gecenin karanlığından arınarak, güneşin hayrına büründüğünde dünya, hep güzel şeyler olsun istiyoruz..

Hep iyi, hep müjdeli haberler.. Bilmiyoruz ki o kapkara gecenin şerrinde ne acılar yaşandı kim bilir.? Üzücü kayıplar, sonsuza yolcu etmek zorunda kaldığımız dostlar bizleri sarsıyor derinden.. İşte tam bu tür bir ruh sarsıntısının ardından gelen iç açıcı tatlı bir olay, serum oluyor yaralı yüreğimize.. Acısını hafifletiyor.. Üzerine rahatlatıcı bir merhem etkisi gibi adeta.. Hayat böyle enteresan bir film şeridi ne çare..

Geçtiğimiz hafta ilimizde bir çok acı kayıp yaşandı yine.. Sevilen, sayılan bir kaç İzmitli bırakıp gitti sevdiklerini.. Üzüldük, ancak bir o kadarda çok etkinliklerle dopdolu günler geliyordu ardından.. Hani derler ya “ Hayat devam ediyor” diye.. Aynen öyle..

Çok keyfim olmasa da benim için önem arz eden etkinliklere katılmalıydım.. Notlarıma göz gezdirmek için açtığım zaman, ilk gözüme çarpan sevgili kardeşim Nazım Çelik’in başarıyla yazmış olduğu kitabının imza gününü gördüm.. Hepsi bir yana ama ben Nazım kardeşimin mutlu gününde yanında olmalıydım.. İl dışında olduğum için o günün sabahı erkenden İzmit’e dönmek zorundaydım.. Vee erkenden eşimle yola çıktık.. Eve dönmemiz öğlene doğru olabilirdi.. O nedenle eşime eve girmeden Nazım Çelik’in imza gününe katılacağımı söyledim.. Arabada gözlerimi kapattım.. Gözümün önünde eski yıllar canlandı birden.. 1987- 90 yıllarına gittim.. Gencecik gazete muhabiri çocuklar yaptığımız her faaliyette yanımızda olurlardı.. Birisi Murat Yoldaş, diğeri Nazım Çelik’ti bu gençlerin..İnanılmaz zor şartlar içersinde öyle bir koşuştururlardı, öyle bir güç sarf ediyorlardı ki bu genç muhabirler, onlara kimseler yetişemezdi.. O kadar çok severdik ki onları.. Tahminimce, onlarda bizi..Nazım sessiz, kibar ve soyadını doğrulayan çevik bir gençti.. Çok gülerdi ama az konuşurdu.. Sonra bir çok başarılı çalışmalara imzasını attı.. Evlendi, iyi bir baba oldu.. Ve en büyük arzusu olan romanını yazarak başarısını tescilledi.. Bunları düşünürken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım.. Gelmiştik İzmit’e.. Arabamdan iner inmez Nazım Çelik’in imza gününe koştum.. Nazım masasının başında yine gülen yüzüyle misafirlerini karşılıyor, imzasıyla ölümsüzleştirdiği kitabını sunuyordu.. İnanılmaz hoşuma gitti bu manzara.. Anne çocuk ilişkisi gibi ben onları küçük görüyordum galiba kendimce.. O duygularla gururlandım ve kısa bir sohbetten sonra imzalı kitaplarımı alarak Sanat Galerisinden ayrıldım.. Nazım kitabının adını “Potoger Taşına Veda” koymuştu.. Vee, kitabının altında “ Yaşanmış bir aşk, savaş ve göç romanıdır” yazıyordu.. Haaa, kitabın adıysa başka bir merak konusu yani.. Balkanlar ve dolayısıyla Makedonya.. Nazım Çelik bu coğrafyada önemli hizmetler sunacağa benzer.. Hem de kitaplarından elde ettiği geliriyle.. Kutlarım değerli kardeşim.. Sen hep o genç, mütevazi, kibar ve çalışkan gazeteci çocuksun.. Bu başarı ve hizmet aşkıysa, başlangıç.. Arkası çok güçlü gelecek buna inanıyorum..

Bundan birkaç gün önceyse kargo bir paket bırakmış eşime.. Eve geldiğimde paket masanın üzerinde duruyordu.. “ Sevcan bak sana bir şey geldi kargoyla ” dedi eşim.. Elime aldığımda ne olduğunu anlayamadım ama bir kitaba benziyordu içindeki.. Açtım.. Evet bu bir kitaptı.. Adı “ Sen Hiç Aşık Oldun mu Leyla”? idi.. Onun kapağında da aynı Nazım Çelik’ in ki gibi kuşlar uçuşuyordu..Bu güzel öykülerle dolu kitabı bana çok eski fakat asla eskimeyen, uzaklarda olsa da daima yanımdaymış gibi hissettiğim sevgili arkadaşım, kıymetli dostum şair ve yazar Fatma Türk Kuşkaya yollamıştı..1960 lı yıllardan beri en büyük tutkusu olan şiirleri ona bir çok ödül kazandırmıştı.. Şimdi ise bu güzel öykü kitabı ile çıkmıştı okurlarının karşısına.. Çok mutlu etti beni.. Düşünmesi bile çok kibar bir yaklaşım değimliydi.? Bu dostlarım.. Hayatımda izi olan insanlar.. Başarılarının meyvelerini toplarken bir miktarda bana ikram etmişlerdi alın terleriyle elde ettiklerinden.. Ne güzel bir şey ama.. Dostların başarısı insanı ancak bu kadar mutlu edebilirdi.. Tekrar kutlarım sizi canlarım.. Siz başarılarınızın devamını getiriniz ki, biz de mutlu olalım.. Tıpkı yaralarımızın acısını hafifleten etkili bir ilaç gibi…

