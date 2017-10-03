Başarılı firmalar ödüllendirilecek

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 2008 yılından bu yana sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu’nun bu yıl 10. gerçekleşecek. Organizasyonun tanıtımı için dün KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Clup Bithhynia’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa Yatırım Dernek Ofisi Koordinatörü Jülide Aslan ve temsilciler katıldı.

FİRMALARA AÇIK HALE GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2008 ve 2009 yıllarında Kocaeli bölgesinde düzenlenen organizasyon, 2010 yılında Doğu Marmara’da, 2015 yılı itibari ile tüm Marmara bölgesindeki firmalara açık hale gelmiştir. Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonun Marmara Bölgesine açılması ile birlikte bölgede yer alan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı bölgesel ortakları olmuştur” dedi.

KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR

Zeytinoğlu şunları söyledi: “Organizasyonun teknik ayağındaki Çözüm Ortakları ise Price Waterhouse Coopers Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Doğu Marmara ABİGEM ve Türkiye Kalite Derneği’dir. Medya Ortağımız ise; Bloomberg HT’dir. Sektörel Performans Değerlendirme organizasyonu ile yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşları belirlenerek ödüllendiriliyor.

DAHİL OLAN FİRMALAR

Büyük İşletme ve KOBİ kategorilerinde başvuru yapılabilen ödül organizasyonunda Verimlilik, Yenilikçilik ve Markalaşma, Finansal Sonuçlar, Dış Ticaret, Topluma Katkı ve Çevre, İstihdam ve Çalışanların Geliştirilmesi ile Bilinçlendirilmesi olmak üzere 7 değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonuna başvuran firma sayısı ve ödülün marka değeri giderek artmaktadır. 2015 yılı itibari ile ödül organizasyonun Marmara Bölgesine açılması ile birlikte Kocaeli başta olmak üzere Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerinde de faaliyet gösteren tüm sanayi firmaları dâhil olmuştur.”

SON BAŞVURU TARİHİ

2016 yılında düzenlenen törende büyük ölçekli kuruluş Belgin Madeni Yağlar Ticaret ve Sanayi A.Ş, KOBİ, Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler San. Ve Tic. Ltd. Şti. sektörel performans ödülü aldı. Bu yıl 10. Kez düzenlenecek olan Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu başvuruları başladı. Son başvuru 3 Kasım 2017 tarihi.

Çiğdem ARMAĞAN

