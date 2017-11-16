Başbakan açıkladı: 2019 sonuna kadar o ayrım kalkıyor

2019 sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılacağını belirten Başbakan Yıldırım, TEOG’un yerine getirilen sistem kapsamında da 120 bin öğrencinin yapılacak sınavla liselere yerleşeceğini söyledi. Başbakan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biliyorsunuz bir süre önce, ortaokuldan liseye geçerken bir sınav sistemi vardı, bu kalktı. Peki kalktı da ne oldu? Niye vardı, niye kalktı? Bunu bakanımız bugünlerde anlatıyor. Bütün sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak ben onun kadar detayları bilmesem de şunu söyleyeyim. Liseye geçerken önceki sistemde herkes imtihana giriyordu. Şimdi bunu kaldırdık, mecburiyet yok. İsteyen girsin, isteyen girmesin. İster sınava girsin, ister girmesin, herkes mutlaka liseye istediği bir yere kaydını yaptıracak. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak. Mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bazı şehirlerimizde mahallesindeki okul yetmeyebilir. Ancak diğer mahalle bitişikteki veya hemen ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak. Bakanımız, “en iyi okul eve en yakın okuldur” dedi. Bu prensiple hareket ediyoruz. Bir de sınav var, peki sınav niye? Birtakım proje okullarına gideceğim, canın istiyorsa ona git. Onların sayısı bütün liseye gideceklere yetmiyor. Onun için bir yarış olacak. Oraya gitmek isteyenler sınava girecekler. Diyelim ki, 120 bin öğrenci alacak bu okullar, sınavda en fazla notu alan 120 bin öğrenci buraya yerleştirilecek. 120 binin altında kalanlar en yakın okula, seçecekleri beş okuldan birine yerleşecek.

2019 SONUNA KADAR TEKLİ EĞİTİME GEÇİLECEK

2019 yılı sonuna kadar tekli eğitime geçeceğiz. Sabahçı-öğlenci uygulaması bitecek. Bu temel atma bunun önemli bir adımıdır. 2019’un ilk harcını karıp, bunun temelini atmış oluyoruz. Ankara’da tekli eğitime geçmek için 10 bin dersliğe ihtiyacımız var. Bu da yaklaşık 350 okul demektir. İki yıl içinde bu 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız. Ankara’da yapacağımız bu yatırımlar, bu tesisler diğer illerimize de örnek teşkil edecek. 2002 sonunda göreve geldiğimizde dedik ki, geleceğe yatırım yapalım. Öyle bir yatırım yapalım ki inşaat, bina gibi 50-100 sene ömrü olmasın. Nesilden nesile devam etsin. Bu yatırımı yaparken hiçbir fekadarlıktan kaçınmadık, kaçınmayacağız. İşte bu yatırım, eğitime yatırımdır, geleceğe ve gençlere yapılan yatırımdır. Onun için bu yatırımı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmayacağız.

ÖĞRETMEN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI



Öğretmen sayısı iki katına çıktı, 1 milyon 100 bine yaklaştı. Okullarda boş geçen ders yok. Bir öğretmenin beş derse girdiği dönemler tarihe karıştı. 15 sene içinde 300 bine yakın yeni derslik yaptık. Her bir sınıftaki öğrenci sayısı 36’dan 24’e geriledi. Öğretmenlerimiz de kalabalık sınıflardan kurtuldu, daha çok öğrencinin derse katılmasını sağladık. Her geçen gün okula giden öğrenci sayısı artmasına rağmen bunu başardık. Bugün 18 milyon öğrencimiz var. Üniversiteleri de katarsak 25 milyonu geçiyor. Artık tekli eğitime geçiyoruz, Türkiye genelinde sabahçı-öğlenci ayrımı kalkacak. Anadolu’da bazı illerimiz tekli eğitime geçmiş durumda.

BAKAN YILMAZ: ÖZEL YETENEKLİLER İÇİN ANKARA VE İZMİR’E DE OKUL YAPILACAK

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, liseye geçişte uygulanacak yeni sistemle öğrencilerin ömürlerinin araçlarda, sokaklarda, yolculuklarda geçmesinin önleneceğini, ve 2019 sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılacağını söyledi. Özel yetenekli öğrenciler için İstanbul’da açılan okulun benzerinin gelecek yıl Ankara ve İzmir’de de açılacağını belirten Yılmaz özetle şöyle konuştu

2019 yılı sonuna kadar, İstanbul'da biraz zorlanacağız, ama Türkiye'nin her tarafında ikili eğitimi kaldıracağız. Okul öncesi eğitim için bu yıl 37 pilot ilde çalışmalar yürütülüyor ve okul öncesi eğitimde kırtasiye masrafları bakanlık tarafından karşılanıyor. Beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim bu yıl ülke genelinde seçilen 620 pilot okulda 130 bin öğrenci ile başlatıldı.Başarı sağlandığında uygulama Türkiye geneline yaygınlaştırılacak

Özel yetenekli öğrenciler için bu yıl ilk defa İstanbul'da bir okul açıldı. Bu okulları gelecek yıl Ankara ve İzmir'e de yaygınlaştıracağız. 10. Kalkınma Planı'nda söylenip de hayata geçmeyen bir konu ‘Her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması’dır. Bunun için de en iyi okul evine en yakın okul diyerek öğrencilerin ömürlerinin araçlarda, sokaklarda, yolculuklarda geçmesinin önüne geçeceğiz.