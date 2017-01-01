Başbakan o iddiaya böyle yanıt verdi: Aslı astarı yok!

Ortaköy saldırısıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım,"Bu saldırı alçakça bir silahlı eylemdir. 39 masum insan hayatını kaybetti.Teröre asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti el geldiği iddialarını "Aslı astarı yok" diye yalanlarken, saldırganın kimliği ile ilgili ihtimallerin belirlendiğini ve silahını olay yerinde bıraktığını da ifade etti.

"Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor"

"Bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahı da olay yerinde bırakıp kargaşadan yaralanarak olay yerinden uzaklaşıyor ama polis, emniyet teşkilatımız, meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriyor, çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor."

Saldırganın kimliğine ilişkin bir soru üzerine de Yıldırım, "Bununla ilgili ihtimaller şekillenmeye başladı polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler, daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak." dedi.