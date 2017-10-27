Başbakan Yardımcısı Akdağ: Bir yenilenme, silkinme daha gerekiyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik düzenlemenin üzerinden neredeyse 10 yıl geçtiğini anımsatarak, "Bu işi bir kere daha topluma tam mal etmemiz lazım. Bir yenilenme, silkinme daha gerekiyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı döneminde Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapan Kanun'un çıkmasında ve sigaraya karşı mücadelede etkin rol oynayan, bu çerçevede ödül de alan Akdağ, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanlığının, sigarayla ilgili hazırladığı yeni bazı kanun maddelerinin bulunduğunu bildiren Akdağ, bunları yürürlüğe koymaya çalışacaklarını söyledi.

Toplumda yeni bir karşıtlık bilinci oluşturmaları gerektiğini belirten Akdağ, 2008 yılında kabul edilen Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapan Kanunu işaret edip, "Tıpkı 2008'de yaptığımız gibi." dedi.

Yeni düzenlemelerin daha çok yaptırımlara mı yönelik olacağına ilişkin soru üzerine Akdağ, "Yok bir bütün olarak. Bir talep oluyor, bir de arz oluyor. Talep tarafı kişilerin bunu istemesi, arzulaması, yanlış yöne gitmesini engellemek için çalışacağımız alan. O tarafta daha çok Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, kısmen İçişleri Bakanlığı çalışır. Arz tarafından da özellikle uyuşturucuyla ilgili olarak ya da kapalı mekanlarda sigara içilmesi, çocukların sigara içmesi konularında alınacak tedbirleri, İçişleri, Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıklar çalışır." karşılığını verdi.

Erdoğan'ın, dünyada bu işi en iyi takip eden lider olarak ödüle değer görüldüğüne işaret eden Recep Akdağ, kendisinin de Sağlık Bakanlığı döneminde ödül aldığını, kendisinden sonra da komisyon başkanlarının bu ödülü aldıklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Ama bu işi bir kere daha topluma tam mal etmemiz lazım. Aradan neredeyse 10 yıl geçti. Bir yenilenme, silkinme daha gerekiyor." dedi.