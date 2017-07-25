Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Diriliş Kampı’nda

Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvacık Aytepe’deki Diriliş Kampı’nı ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Diriliş Kampı ile çalışmalarına bir yenisini eklemiş olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, bu önemli hizmet için Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

LİDERLER KARŞILADI

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın Diriliş Kampı’ndaki ziyaretine, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan eşlik etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık kampa gelişinde Diriliş Kampı yetkilileri ve liderleri tarafından karşılandı. Diriliş Kampı’nı adeta adım adım gezen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a yetkililer tarafından bilgi aktarıldı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Diriliş Kampı’nın Türkiye’nin en önemli gençlik kamplarından biri olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaelili gençlerin bu sayede doğa içinde spor yapma imkânı bulduğunu söyledi. Gerçekleştirdiği çalışmalarla yerel yönetimler arasında önemli bir yere sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Diriliş Kampı ile hizmetlerine bir yenisi eklemiş olduğunu ifade eden Işık, bu önemli hizmet için Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK KAMP MERKEZİ; DİRİLİŞ

Samanlı Dağları’nın eteğinde bin 200 rakıma sahip Aytepe Yaylası, Türkiye’nin en önemli gençlik kamp merkezlerinden birini barındırıyor. Adını TRT’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini içeren sevilen dizisinden alan Diriliş Kamp Merkezi, gençlere eğitim ve sporla dolu muhteşem bir gün yaşatıyor. Kamp merkezindeki çadırların Osmanlı dönemini andırması da büyük dikkat çekiyor.

ALTI FARKLI SPOR DALI

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu Diriliş Kamp Merkezi içerdiği etkinlikler ile diğer merkezlere örnek teşkil ediyor. Diriliş 1’de 208, Diriliş 2’ de ise aynı anda 320 öğrencinin kamp yapabiliyor. Her iki kamp alanında 4 ve 8 kişilik ranza sisteminin olduğu 110 adet bungalov ev, mescit ve yemekhanelerin yer aldığı belirtildi. Kamp merkezinde izcilik eğitiminden başka 6 farklı spor parkurundan oluşan etkinlikler yapılıyor. Ayrıca değerler eğitimi alan gençler paylaşmak, birliktelik, dostluk, sevgi ve saygı gibi önemli kavramlarını, eğlenerek yaptıkları aktivitelerle daha fazla kavramış oluyorlar.

MUHTEŞEM DOĞA EŞLİĞİNDE

Öğrencilerin izci liderleri eşliğinde yaptıkları spor dallarından biri olan bisiklet ile Aytepe Yaylası’nda belirlenen parkurlarda gezinti yapılıyor. Bisiklet gezintilerinde zor şartları birlikte başarmak ve dostluk kavramları aşılanıyor. Öğrenciler dağ bisikletleri ile muhteşem doğa manzarası eşliğinde spor yapma fırsatı buluyor. Bir başka doğayla içi içe yapılan spor dalı ise yürüyüşte yeşilin her tonunun görülebildiği ortamda gençlere bambaşka dakikalar yaşatıyor.

OSMANLI DÖNEMİNDEN

Osmanlı döneminde de talimlerinin yapıldığı Okçuluk sporu da gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Öğrenciler ilk olarak yay ve ok kullanmasını öğrenirken ardından dikkat, konsantre konularında tecrübe kazandırılıyor. Türk Ata Sporlarından biri olan Matrak da Diriliş Kamp Merkezi’ne uygulanılıyor. Ayrıca cenk sporu da olan Matrak, mücadelenin değil rakibe saygının ön planda olduğu bir spor olmasıyla dikkat çekiyor.

MİLLİ EĞİTİM İLE PROTOKOL GEREĞİ

Diriliş Kamp Merkezi’ne gelecek öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince belirleniyor. Yaz dönemi boyunca lise öğrencilerinin katıldığı kamp merkezine kış aylarında ise üniversite öğrencileri yararlanıyor. Konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 331 13 88 numaralı telefonundan bilgi alınabiliyor.

BAŞKANIN GENÇLERE ARMAĞANI

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun gençlere en güzel armağanlarından olan Diriliş Kampı, yaz aylarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Okulların tatil olmasıyla Diriliş Kampı’na koşan gençler burada birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Kentin doğa içindeki en güzel mekânlarından biri olan Diriliş Kampı’nda toplanan gençler güne kahvaltı ile başlıyor. Ardından kamp sorumlularının eşliğinde hep birlikte 2 km’lik doğa yürüyüşüne çıkılıyor.