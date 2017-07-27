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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan Vali Aksoy'a ziyaret

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan Vali Aksoy'a ziyaret
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valiliğini ziyareti etti. Çanakkale'den havayoluyla Cengiz Topel Havalimanı'na gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ı, Vali Aksoy tarafından karşılandı. Işık ve Vali Aksoy daha sonra Valilik makamına gelerek bir süre sohbet etti.

Başbakan Yardımcılığındaki görev alanlarının belli olduğunu ifade eden Işık, yeni sorumlu olduğu alanlarda çalışmaya başladığını kaydetti.

Işık, aynı zamanda Kocaeli milletvekili olduğunu dile getirerek, "Kente çok sık geldiğim, sorunlarını en yakından takip etmeye çalıştığım bir yer olduğu için bir resmi ziyareti vilayetimize yapmayı arzu ettim. Kısa bir süre önce Vali beye 'Hoş geldiniz' ziyareti yapmıştık şimdi de bir resmi ziyaret yapmayı arzu ettik. Bundan sonra görevimize Başbakan Yardımcısı olarak devam edeceğiz. Görev alanlarımız belirlendi. Yeni bir takım görevler de sayın Başbakanımız tarafından tevdi edildi. Bundan sonra yoğun bir şekilde görev süremiz bitene kadar Allah nasip ederse hem ülkemiz için hem de şehrimiz için çalışacağız." dedi.

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 "Aynı tempoyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Ülke ve kent için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti:

"Bir taraftan ülkemizin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, huzuru, refahı ve esenliği için çalışırken, diğer taraftan da şehrimizin geleceğe hazırlanması için mevcut sorunların çözümü, projelerin takibi ve yeni çalışmaların yapılması için de milletvekili arkadaşlarımızla, Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bütün belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle tabii ki teşkilatımızla şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Görev süremiz bitene kadar yine aynı tempoyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin geleceğe hazırlanması noktasında üzerimize düşen görevi sonuna kadar ve en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız."

Vali Aksoy da Başbakan Yardımcısı Işık'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Konuşmanın ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Başbakan Yardımcısı Fikri Işık "İlk resmi ziyaretimizi Kocaeli’mize yaptık" notunu düştü.

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