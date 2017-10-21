Başbakan Yardımcısı Işık KİHMED kongresine katılacak

Tek liste halinde gidilecek kongrede mevcut başkan Sebahattin Yamak 2. dönemde de seçilmesi bekleniyor. 180 kişinin oy kullanma hakkın sahip olduğu kongrede 80 kişiye yakın yönetim listesi olacak. Mevcut başkan Yamak, bütün siyasi ve STK başkanlarını kongreye davet ettiklerini belirtti. Kongre öncesi aşure ve çorba ikramı olacak.

Kerim YAVUZ

