Başbakan Yardımcısı Işık KİHMED kongresine katılacak
Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği KİHMED 14. Olağan kongresi İzmit 42 Evler Uluslar arası Gençlik Merkezi'nde yarın (Pazar) sabah saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılımı ile gerçekleştirilecek.
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Tek liste halinde gidilecek kongrede mevcut başkan Sebahattin Yamak 2. dönemde de seçilmesi bekleniyor. 180 kişinin oy kullanma hakkın sahip olduğu kongrede 80 kişiye yakın yönetim listesi olacak. Mevcut başkan Yamak, bütün siyasi ve STK başkanlarını kongreye davet ettiklerini belirtti. Kongre öncesi aşure ve çorba ikramı olacak.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, KİHMED
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