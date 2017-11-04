Başbakan Yardımcısı Işık takipte

Işık, beraberindeki Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve İlyas Şeker, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır ve diğer ilgililerle inşaat alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde inceledi.

Fikri Işık, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin merkezde en ağır yükü çeken yoğun bir hastane olduğunu söyledi.

Çok uzun yıllar önce yapılan binalarda doktorların ve sağlık personelinin çok zor şartlar altında hizmet vermek durumunda kaldığını belirten Işık, "Şu anda hastanemiz bitmek üzere. İnşallah en geç yılbaşına kadar yeni hastaneye geçmiş olacağız. Bununla ilgili son çalışmaları değerlendirdik. Eksiklerimize, gediklerimize baktık. Arkadaşlarımızla genel değerlendirmeyi yaptık. Kocaeli Devlet Hastanesi'ni yılbaşına kadar taşınma işlemini bir büyük aksilik olmazsa gerçekleştirmiş olacağız. Bunun dışında çevre düzenlemesi ve diğer eski binaların yıkımı yapılacak. Bundan sonra geniş bir otopark alanıyla hastanemiz mükemmel bir şekilde hizmete girmiş olacak." diye konuştu.

Yeni hastaneye son sistem cihazların monte edilmeye başlandığını ve son derece modern bir hastane olduğunu ifade eden Işık, şöyle devam etti:

"Bu konuda devletimiz hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. İnşallah güzel bir hastane olacak. Hastane mevkimizin zemin probleminden dolayı burada çok fazla kazık çakmak zoruna kalındı. Bundan dolayı biraz gecikmemiz oldu. İnşallah o gecikme de bitmiş olacak. İnşallah Kocaeli halkına şifa dağıtan yeni ve güzel hastaneye kavuşmuş olacak. Eski hastane binalarının yıkılmasıyla yeni hastanede güçlü bir otopark olacak. Bölgede de ciddi bir rahatlama olacak. Burası tertemiz, pırıl pırıl bir alan halinde sağlık hizmeti vermeye başlayacak."

Başbakan Yardımcısı Işık, aynı şekilde yeni yapılan Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde de sağlık hizmetlerini en geç şubat içinde vermeye başlamayı hedeflediklerini dile getirerek, "Orasıyla ilgili de genel değerlendirmemizi yaptık. Eksiklikleri ve aksaklıları hızlı bir şekilde gidereceğiz. Gerek TOKİ'ye, gerek müteahhit firmaya gerekenler söylendi. Gereken takip yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da yapacağı çalışmalarla birlikte inşallah hastanemiz şubat ayı içerisinde yeni binasına taşınmış olacak." şeklinde konuştu.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yahya Kaptan Köprülü Kavşak çalışmalarını inceleyen Işık, yetkililerden bilgi aldı.

AA