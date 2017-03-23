Başbakan Yardımcısı Şimşek: Türkiye'de piyasaya girilmesi gereken zaman

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "En karanlık saatler güneşin doğmasından hemen önceki saatlerdir. Normalde bu içinde olduğumuz zamanlar piyasaya girilmesi gereken zamanlardır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) resmi desteğinde, Borsa İstanbul ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı iş birliğinde Al-Iktissad Wal-Aamal Group (AIWA) tarafından düzenlenen 12. Türk Arap Ekonomi Forumu'nun (TAF'2017) açılışında konuştu.

Şimşek, Orta Doğu bölgesi için gelecek dönemin pek parlak görünmediğini ancak bunun güneşin doğuşundan önceki karanlığa benzediğini ifade ederek, "Çünkü bölgenin muhteşem bir potansiyeli var." dedi.

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak ekonominin büyük direnç göstermeyi başardığını belirterek, "İç piyasada tekrarlayan şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin iyi bir iş çıkardığını söylemek mümkün." ifadesini kullandı.

Büyüme oranının 2002 ve 2015 yılları arasında yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleştiğini, bunun çok sağlam bir performansa işaret ettiğini kaydeden Şimşek, 2016'nın Türkiye için zorlu bir yıl olduğunu, buna rağmen aynı dönemde büyümenin eksiye geçmediğini, artı büyüme kaydedildiğini, bütün bunların Türkiye ekonomisinin ne kadar dirençli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Son yıllarda küresel anlamda ekonomide pek çok kriz yaşandığını, bütün bunların sonucunda jeopolitik gerilimler olduğunu ve doğru işlemeyen devlet sistemlerinde büyük etki yarattığını ifade eden Şimşek, iç piyasaya bakıldığında Türkiye'nin çeşitli şoklarla karşı karşıya kaldığını, güce aç bir grup tarafından gerçekleşen kalkışmanın bu bölümün finali olduğunu söyledi.

İç şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin sağlıklı ve sağlam kaldığını söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan Şimşek, bunun da Türkiye ekonomisinin yapısının ne kadar sağlam, direnç kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Anayasa reformu çok daha demokratik bir ülkenin temellerini atacak"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Küresel medyada sanki Türkiye demokrasiden uzaklaşıyormuş gibi bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. Aslında durum bunun tam tersi." dedi.

Türkiye'nin Anayasa reformu yoluyla istikrar kazanacağını, idari istikrarın mümkün olacağını belirten Şimşek, Anayasa reformunun çok daha demokratik, çok daha sağlam ve güçlü bir ülkenin temellerini atacağını söyledi.

"Türkiye'de piyasaya girilmesi gereken zaman"

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin zor bir yıldan geçtiğini ancak bu durumun Türk şirketlerinin yurt dışında son 4 yılda 30 milyar dolarlık yatırım yapmasına engel olmadığını söyledi.

En karanlık saatlerin insanların en korktuğu saatler olduğunu ifade eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak en karanlık saatler güneşin doğmasından hemen önceki saatlerdir. Şu anda Türkiye'den kaçmak ya da uzaklaşmak doğru strateji olmayacaktır. Hangi standarttan bakarsanız bakın Türk varlıkları şu anda değerinin altında. Normalde bu içinde olduğumuz zamanlar piyasaya girilmesi gereken zamanlardır. Piyasadan kaçılacak zamanlar değildir. TL efektif kur açısından bakarsanız, 2003 seviyesinden çok daha aşağıya geldi. Dolayısıyla son 15 yıllık dönemde Türkiye çok şey başardı. Yapısal açıdan da baktığınızda Türkiye'de olumsuz görünüm için hiçbir şey yok."

"Türkiye'nin görünümü orta ve uzun vadede güçlü olacak"

Şimşek, referandumun başarıyla atlatılmasından sonra bekleyen reformların gündeme alınması için hızlı bir şekilde hareket edeceklerini, hükümette bu isteğin olduğunu söyledi.

Reformlar sonrası normalleşme yoluna girileceğini, bu reformlarla siyasi istikrarın ve yönetim istikrarının mümkün kılınacağını vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Reformlar sayesinde Türkiye'nin görünümü orta ve uzun vadede hep olduğu gibi güçlü olacak. Uluslararası medyadaki manşetlere baktığınız zaman, bu manşetler sizin algınızı şekillendiriyorsa o zaman yanlış bilgilendiriliyorsunuz demektir. Türkiye'de 80 milyonluk nüfusun arzuları, hedefleri, yapmak istedikleri, yakalamak istedikleri var. Bunlar hala, aynı şekilde bütün ateşiyle devam ediyor. Coğrafi konumumuz bizim için bir yük değil. Bu hükümet daha fazla reform yapmak için istekli."