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Başbakan Yıldırım: Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir

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Başbakan Yıldırım: Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir
Başbakan Binali Yıldırım NTV'de soruları yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bittiğini belirterek, "Bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak." dedi.

Yıldırım 15 Temmuz'dan sonra ABD konsolosluğu'na ait bir telefondan Adil Öksüz'ün aranması ve ABD'nin bugün yaptığı açıklamayla ilgili olarak "Başka şeyler de var mı yokmu bakmak lazım. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım Suriye ile ilgili bir soruya, "Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir." diye yanıt verdi.

Adil Öksüz’ün çok kilit bir isim olduğunu biliyoruz darbe girişiminde. Maalesef şu anda da firari durumda. İlk ifadesinde buraya tarla bakmaya gelmiştim filan gibi bir ifadeyle geçiştiriyor ve firari durumda. Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve konsolosluğun vizesini iptal etmek için aradık 15 Temmuz’un faillerinden birinin vizesini hemen iptal ettik gibi bir resmi açıklama bu. Yersen. Ama tabi başka şeylerde var mı yok mu bakmak lazım. Her iş bitti de o mu kaldı diye sormaktan insan geri duramıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hayır' çadırına ziyaret

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hayır' çadırını ziyaretine ilişkin bir soru üzerine "Güzel bir şey olmuş, biz de ziyaret ederiz" yanıtını verdi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanması
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin Yıldırım, "Doğrusunu isterseniz bu konuyla ilgili şu anda Halk Bankası gerekli hukuki süreci başlatmış durumda. Avukat falan ayarladı, işin mahiyetini önümüzdeki günlerde anlayacağız ama ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanına da bu konu açılacak. Bunun sebebi sorulacaktır mutlaka. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konular ele alınıp gündeme getirilecek. İddia odur ki, 2011 yıllarında İran'a ambargoyu ihlal eden birtakım transferlerde imzası var, o yüzden gözaltına alındı şeklinde ilk bilgiler gelmiş durumda. Hukuki süreci yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

Kerkük'te IKBY bayrağı asılması

Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı onaylamasına ilişkin konuşan Yıldırım, "Konunun iki tarafı var, bir Irak bağlamında ele almak lazım. Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan bir şehir. Kuzey Irak Bölgesel yönetimine dahil değil. Bu yapılan bir emrivakidir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, bir emrivaki ile burası benim bölgeme dahildir dedi. Buna Bağdat Merkezi Yönetiminin rızası yok. Bölgede yaşayan Türkmenlerin Arapların rızası yok. Dolayısıyla, bu Irak Anayasasına göre fiili bir durumdur, aykırı bir durumdur. Bizim açımızdan da bu doğru bir iş değildir. Gerekli tepkiyi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığımız yapmıştır. Biz de uyarılarımızı yaptık. Bu işin yanlışlığını ortaya koyduk" dedi.

Rakka Harekatı

Rakka'ya operasyon yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Bize henüz resmi bir dönüş olmuş değil. Yani Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri, YPG ile SDF ile PYD ile mi beraber olacakları, yoksa Türkiye ile beraber, ÖSO unsurlarıyla mı beraber olacaklar, bunun kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşanan gelişmeler sanki, geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş gibi intibasını veriyor. Bu konu, amasız fakatsız yarın gelen ABD Dışişleri Bakanına söylenecek ve bu konudaki ABD'nin duruşunun tutumunun netleşmesi istenecek" açıklamasında bulundu.

"Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir"
Başbakan Yıldırım "Bundan sonra gerek DEAŞ'a yönelik gerek başka bir şekilde bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat yaparsak bu yeni bir harekattır. Yani Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir, bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak." diye konuştu.

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