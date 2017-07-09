Başbakan Yıldırım, Gebze-Halkalı tren hattını havadan inceledi

Başbakan Binali Yıldırım, yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceledi.

"OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceleyen Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.

İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı siluetinin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.

"Dev eserleri görmek için yürüsünler"

Başbakan Yıldırım, "yap-işlet-devret" modeliyle devletin cebinden bir kuruş para çıkmadan Türkiye'ye dev projeler kazandırdıklarının altını çizerek, "Hayatında hiçbir iş yapmamış, hiçbir risk almamış, konuşmaktan başka bir meziyeti olmayanların isteriz ki; yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler." dedi.

Havalimanı inşaatının yanı sıra Gebze-Halkalı arasında işleyecek hızlı tren ve banliyö hattı, Çamlıca'daki TV Anten Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çamlıca Camisi inşaat sahalarını da havadan inceleyen Yıldırım'ın gezisi yaklaşık 1 saat sürdü.