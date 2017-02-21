Başbakan Yıldırım: Mart ayında başlıyor

Başbakan Yıldırım, 20 bin 127 öğretmenin atama işleminin mart ayında başlayacağını açıkladı. Yıldırım, Vaktinde vergisini ödeyeceklere yüzde 5 indirim ve ahilik sandığı tasarısının bu hafta Meclis'e geleceğini de dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. "Görüyorsunuz döviz kurundaki iniş devam ediyor. Yukarı çıktığında yaygara yapanlar aşağı doğru inince sus pus" diyen Başbakan Yıldırım'ın konuşmasınnı satır başları şöyle:

DEAŞ terör örgütü bizim için ne kadar büyük tehditse Asya, Avrupa, ABD için de tehdittir. Bütün terör örgütlerinin hedefi insandır.

IRKÇILIK TEPKİSİ: BİNDİĞİMİZ DALI KESMEYELİM

Bugün bizim kapımızı çalan tehdit yarın bunların sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail Meclisi'nin ezan kısıtlaması, Avrupa'daki İslam karşısı söylemler tehlikeli gelişmelerdir. Bunların hepsi nefret suçlarını beslemekte, evrensel insani değerleri yok etmektedir. Birlikte yaşama kültürünü yok etmektedir. Buradan bütün ülkelere çağrıda bulunuyorum. Birlikte barış içinde yaşayacağımız başka dünya yok. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu ırkçılık hastalığına kapılmadan, insanlığın huzuru için elimizi biraz daha taşın altına koyalım.

EDİRNE'DEN KARS'A DEĞİL, ALMANYA'DAN KARS'A

Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın tertip ettiği Memleket Sevdalıları Evet Diyor programına katıldım. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdasını gördük ve çok duygulandık Ne dediler biliyor musunuz: Burada seçimler Türkiye'den önce başlayacak. Biz daha şanslıyız. Bizim rengimiz belli. Önceden "Edirne'den Kars'a" derdik. Şimdi değişti; Almanya'dan Kars'a oldu Bir kez daha gördük ki, mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır. Uğradığımız her durakta sizlerin 15 Temmuz'da yazdığı milli irade destanı konuşuyor Avrupa'da. Şimdi bu destanı taçlandırma vakti geliyor. Milli iradeyi tanklar, uçaklar, darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafa ettik. Artık sandığa gidip, milli iradeyi garanti altında daha da etkin kılacağız.

"KANDİL'E SELAM DURANLARI MİLLETE SELAM DURMAYI ÖĞRETMEK İÇİN EVET"

Parolamız belli, durmak yok yola devam. Maltalı mevkidaşımızla ikili görüşmelerimiz oldu. Ziyaretimizin amacı ticari ilişkilerimizi geliştirmekti. Yurt dışında bir sonraki durağımız Münih oldu. Birçok ikili görüşme gerçekleştirdik. Size gurbetteki kardeşlerimizin selamını getirdik. Almanya'daki vatandaşlarımız şehit analarına, gazilerimize, askerimize, polisimize selam gönderdiler. Kandil'e selam duranları millete selam durmayı öğretmek için evet! Siz bakmayın hayır türküsüyle milletin içini karartan bu felaket tellallarına! Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Bunlar memleketin yararına olacak bir şeye evet derler mi? O yüzden hayır diyorlar. 2017'ye çok hızlı girdik. 2016 yılında yaşadığımız acı tecrübeleri unutmadan yolumuza devam ediyoruz.

"DÖVİZ DÜŞERKEN SUS PUS OLDULAR"

2016'nın sonunda aldığımız kararlar etkisini göstermeye başladı. Görüyorsunuz döviz kurundaki iniş devam ediyor. Yukarı çıktığında yaygara yapanlar aşağı doğru inince sus pus. İstihdam seferberliğini başlattık. 2017'ye çok hızlı girdik. 2016'da yaşadığımız acı tecrübeleri unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişini hiç kimse engelleyemez. Türkiye adımlarını çok sağlam atıyor. Her şeye rağmen istikrarı koruyor. 2016'da uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 56'sını 15 Temmuz'dan sonra aldık. Sadece bu oran bile AK Parti hükümetlerinin güveninin artarak devam ettiğini göstermeye yeter. Yatırımlarımız da, reformlarımız da 2017'de devam edecek. Büyüme eğilimini artıracağız. Küresel kriz döneminde dahi 7 milyon vatandaşımıza iş, aş sağladık. Son dönemde ufak tefek olumsuzluklar yaşandı. Bunlar geçeci, aşıyoruz. Aldığımız kararlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar, sus pus. Cumhurbaşkanımızla birlikte işadamlarıyla toplantı yaptık, istihdam seferberliği başlattık. İnşallah 2017 istihdamda seferberlik yılı olacak. Hükümet olarak biz de destek adımlarımızı attık, işe girecekleri destek olmak için vergi kolaylığı, işletmelerin finansmana erişimi gibi imkanlar getirdik. Stratejik önemi olan sektörlerde süper teşvik uygulamasını başlattık. İşletmelerimize verdiğimiz destekleri arttırarak bir pakette topladık. Kurumlar vergisi indirimiden Gümrük Vergisi muafiyetine, işverene sigorta primi desteğine kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KOBİ'lerimize ve esnafımız başta olmak üzere nakit ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi garanti fonu teminat vermek suretiyle kredi kullandırılabilecek. Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerine gittik.

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Dün Bakanlar Kurulumuzu Beştepe'de yaptık. Türkiye'nin bölgesiyle ilişkilerini geniş çerçevede uluslararası ilişkileri ele aldık. Münbiç ve Rakka'yı konuştuk. Terör örgütünün adı ne olursa olsun, bunların topunu bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız. Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar şunu iyi bilsin, bizim için PKK eşit, YPG eşit, FETÖ eşit, DEAŞ. Hepsi aynı derece terör belasına batmış katiller sürüsüdür. Bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek.

EL BAB'IN TAMAMI KONTROL ALTINA ALINDI

El Bab'da şehrin tamamı kontrol altına alındı. Temizlik harekatı yapılıyor. Şehirde güvenliği tam sağlanması bir miktar zaman alacak. Devleti FETÖ denen illetten temizlemek için aralıksız çalışıyoruz. ABD'li yetkililerle FETÖ elebaşının iadesi için görüşmeler devam ediyor. Yeni yönetimin daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz.

FETÖ GELECEK HESAP VERECEK

FETÖ gelecek, hesap verecek. PKK, kış aylarında yediği darbelerle başını kaldıramaz hale geldi. Bölücü terör örgütleri tamamen yok oluncaya kadar bu mücadele sürecek. Türkiye 15 yıldır kontrollü bir hızla ilerleme sağlıyor. Lafların değil, icraatların mimarı olan AK Parti ile çok yönlü kalkınma politikası tıkır tıkır uygulanıyor. Küresel, ekonomik daralmalar, bölgesel siyasi belirsizlikleri dikkatle takip ediyoruz. Ülkemizin asgari düzeyde etkilenmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz.

CHP LİDERİNE: ŞİLİ'YE GİDECEĞİNİZE ŞİLE'YE GİTSEYDİZ

Ama birileri hayır diyor. Hayır demeyi adet edinenler Marmaray'a hayır dedi mi, Yavuz Sultan Selim'e, Avrasya Tüneli'ne, Çanakkale Köprüsü'ne, bölünmüş yollara hayır dedi mi? Türkiye'nin gelişmesini sağlayacak ne varsa bunlar hayır dediler. Şimdi de Türkiye'nin demokratik dönüşümünü engellemek için kampanya başlattılar. Sayın Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum; Kılıçdaroğlu halkoylaması için bir ilham peşinde. Şili'de bulmuş ilhamı. Adamlar bir film yapmış, CHP de ondan medet ummuş. Halka güvenmediniz, seçkin takıldınız ama hani değişiyordunuz? Şili'ye kadar uzanacağınıza Şile'ye gitseydiniz, bu ülkenin köylerine, kasabalarına gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydınız. Kafa takılmış, farklı; kafa bu ülkeye yabancı, kafa bu halkın aklına, irfanına güvenmiyor.

KILIÇDAROĞLU BU KAFAYLA...

Sayın Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum. Halkoylaması için bir ilham peşinde. Bu ilhamı Şili'de bulmuş. Adamlar bir film yapmış, CHP de oradan medet umuyor. Tamam anladık, uzun yıllar halka güvenmediniz, seçkin takıldınız amma hani değişiyordunuz? Şili'ye kadar uzanacağınıza Şile'ye gitseydiniz, bu ülkenin köylerine gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydınız bizim bilgilerden daha çoğunu öğretirlerdi. Kafa bu ülkeye yabancı. Kafa bu halkın irfanına, idrağına güvenmiyor. Akıl dedin miydi adamın aklına uzak diyarlar geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu senin bu derdin, bu kafayla derman bulmaz.

REJİMİN ADI BELLİ: CUM-HU-Rİ-YET

Merhum Özal, Türkeş, Yazıcıoğlu, Menderes, Erbakan'ın, Demirel'in özlem duyduğu, gerçekleştiremediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Rejim meselesi diye meydanlarda konuşacaklar, kendilerini boşa yormasın. Rejimin adı belli: Cumhuriyet. Milletiyle, üniter yapısıyla, 780 bin kilometre vatan toprağıyla bölünmez bir ve beraber Cumhuriyet.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI BAL GİBİ OLUR

Efendim Cumhurbaşkanı partili olur mu? Olur! Bal gibi olur! Kurucu başkanımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderiyorum. Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı olmadan önce hem AK Parti genel başkanı hem de Başbakandı. Başbakan olarak Türkiye'yi yeni baştan kim imar etti? Erdoğan ve arkadaşları. Her vatandaş hizmetle buluşmadı mı? Üniversiteler yapılmadı mı? Oralara bu milletin evlatları gitmedi mi? Hastaneler açılmadı mı? Tüm vatandaşlarımız yararlandı. Bölünmüş yolları tüm insanımız kullandı. Bütün memleket hava taşımacılığını en iyi şekilde kullanmaya başladı. Hava yolu halkın yolu oldu. Hızlı tren haydi gerçeğe döndü. Bu millete Allah aşkına bu hizmetlerden faydalanırken partisi mi soruldu?

"EVET'TE BEREKET VAR"

* Evet'te bereket var diye boşuna demiyoruz. Birileri Türkiye'nin yelkenlerine dolan rüzgarı engellemeye çalışıyor. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, genel merkezimiz, Ak Parti'nin A'dan Z'ye bütün teşkilatı sahada var gücüyle çalışacak inşallah. Yeni anayasa ile 18 yaşında temsil yetkisi gliyor. Gençler siz hazır mısınız? Sevdamız evet, kararımız millet. Maşallah bu coşku 16 Nisan'a kadar hiç azalmasın devam etsin! Gazi Mustafa Kemal'in vizyonuyla muassır medeniyetler seviyesini yakalamaya çalışıyoruz. Merhum Erbakan'ın, Özal'ın, Demirel'in özlem duyduğu gerçekleştiremediği sistemi hayata geçiriyoruz. Rejimin adı belli; Cumhuriyet.

"2001 KRİZİNİ HATIRLAYIN!"

Türkiye'nin 2001 krizini hatırlayın. Cumhurbaşkanı anayasa kitapçığını fırlatıyor ve ne olursa ondan sonra oluyor. Millet bir gecede fakir düştü. Akşam cebinde 10 lirası olanın sabah 5 lirası kaldı. Üreticiler sabah borçla uyandı. Millet bankalara akın ediyor. Bankalar kapı duvar, içi tam takır. Sanal korku yakanlara ithaf olunur. Türkiye Cumhurbaşkanı ve yürütme uyumsuzluğu yüzünden ortaya çıkan bu tabloyu bir daha kabul edemeyiz. Bir de tutturmuşlar, Cumhurbaşkanı partili olur mu? Olur, bal gibi olur! Kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradan kendisine selam gönderiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı olmadan önce hem Ak Parti'nin genel başkanı hem de Başbakan'dı. Başbakan olarak Türkiye'yi yeniden kim inşaa etti? Erdoğan ve arkadaşları.

MİLLİYETÇİ VE ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM ÖNCE MİLLETİM DEDİ

CHP'nin belediye başkanları seçildikten sonra partisini bırakıyor mu? Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim "Önce milletim ve önce devletim" dediler. İki sandık arasında millet yetki veriyor. Bir sandıktan sonra 5 yıl geçiyor. En fazla iki sefer. Ne kadar başarılı olursan ol. Bunun neresi diktatörlük? Bu bir referandum. Bu bir genel seçim değil. 16 Nisan'da sandıkları siyasi değil milli kimliğimizle geleceğiz. Evette bereket var diyerek mührümüzü vuracağız. Tek adam safsatasına inat, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet için evet.

VERGİSİNİ VAKTİNDE ÖDEYENE İNDİRİM

Gündem yoğun, teklifler var, güzzel teklifler var. Vatandaşın hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran teklifler görüşülecek, kanunlaşacak. Neler var neler? Vergisini vaktinde ödeyenlere yüzde 5 indirim var. Elektrik borçları, tarım kredi alacakları yeniden yapılandırılıyor. İşçimizin köylümüzün hayatı kolaylaşıyor. Esnaf ahilik sandığını bu hafta kanunlaştıracağız. Böyle küçük esnaf işsiz kaldığında bu fondan yararlanacak. Referandum çalışmalarını 25 Şubat'ta Ankara Arena'da tanıtım programıyla başlatıyoruz. Türkiye'yi karış karış dolaşacağız.

