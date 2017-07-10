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Başbakan Yıldırım, "Merak etmeyin bu alçaklar..."

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Başbakan Yıldırım, "Merak etmeyin bu alçaklar..."
Başbakan Yıldırım, Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren operatör İbişoğlu'nun babası Mahmut İbişoğlu'na taziyelerini ileterek, "Merak etmeyin, bu alçaklar bunun hesabını verecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya yapılan saldırıda yaşamını yitirenlerden operatör Harun İbişoğlu'nun babası Mahmut İbişoğlu'na taziyelerini ileterek, "Merak etmeyin, bu alçaklar bunun hesabını verecek." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Yüksekova ilçesinde iş makinelerini taşıyan konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olup, bugün getirildiği Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde defnedilen İbişoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye sırasında Başbakan Yıldırım ve baba İbişoğlu, Ilıcalı'nın telefonundan görüştü.

Başbakan Yıldırım, acılı baba İbişoğlu'na başsağlığı dileyerek, "Kardeşimizin mekanı cennet olsun, Allah sizlere sabırlar versin. Acınızı paylaşıyoruz. Merak etmeyin, bu alçaklar bunun hesabını verecek. Ben de bugün Kırıkkale'deyim. Buradaki vatandaşlarımızın, milletvekillerimizin de taziyeleri var, onlar da acılarınızı paylaşıyorlar." dedi.

Telefon görüşmesinde duygulanarak gözyaşlarını tutamayan baba İbişoğlu da Başbakan Yıldırım'a taziyelerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

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