  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 1 °C

Başbakan Yıldırım referandum mitingleri için tarih verdi

»
Başbakan Yıldırım referandum mitingleri için tarih verdi
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından parti grubuna teşekkür etti. Başbakan Yıldırım konuşmasında referandum mitingleri için 7 Şubat'ı işaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından parti grubuna teşekkür konuşması yaptı.

Yıldırım, konuşmasında, "Siz bugün burada bu Gazi Meclis'te bir kez daha tarih yazdınız. Allah sizden razı olsun. Siz, AK Parti grubu olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğini şekillendirdiniz. Siz, yılların hasretini özlemini, son erdirdiniz. AK Parti, 14 yıllık iktidar döneminde kuşkusuz çok büyük işler yaptı, ancak bugün yaptığımız iş bugün ortaya çıkardığımız eser hiç kuşkunuz olmasın bugüne kadar yapılmış işlerin en büyüğünden biridir, en büyük eserlerden biridir. Bugünlere sabırla ilerledik, sebatla ilerledik. Bugünlere direnerek, mücadele ederek geldik. Bizim tek bir derdimiz var, çocuklarımıza daha güçlü, daha aydınlık, daha müreffeh bir ülke bırakmak. Bugün yazdığımız şu tarih son 12 günün, son 15 günün eseri değil, son 14 yılın hatta son 10 yılların mücadelesinin sonucudur. Bu sonuca ulaşmak için emek vermiş her bir isimsiz kahramanı buradan saygıyla yad ediyorum. Bayrak asarak, kapı kapı dolaşarak malını mülkünü bu yola feda ederek her türlü cefaya katlanarak, Türkiye'ye bugünü yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu büyük mutluluğu tarihi anı yaşarken bu mücadelenin kurucu liderine, Genel Başkanına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a burada saygılarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sürece verdiği katkı dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Sondan bir önceki etabın tamamlandığına işaret eden Yıldırım, "Bizim grubumuz kaya gibidir, bir parça bile kimse koparamaz. Grubumuz için çok şey söylediler. Grubumuza güveniyoruz, grubumuz üzerinde oynanan oyunları da kınıyoruz dedik ve işte o büyük grup, gururumuz AK Parti grubu. İşte grup işte sonuç. Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. Milletimiz de bu mücadeleyi evet oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek" şeklinde konuştu.

REFERANDUM MİTİNGLERİ İÇİN TARİH VERDİ

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum. Kuşkusuz teşekkür edecek çok arkadaşımız var. TBMM'nin her kademedeki çalışanları bizimle gece-gündüz beraber oldular."

Teşkilatın her bir ferdine teşekkür eden Yıldırım, "Bu tarihi anın inşasına büyük katkı sağlayan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, MHP milletvekillerine ve MHP teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi. Yıldırım, konuşmasını, "Söz milletin, karar milletin" diyerek noktaladı. 

Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anayasa değişikliği kabul edildi21 Ocak 2017 Cumartesi 08:48
  • Çayırova Kaymakamı Hotman da işbaşı yaptı21 Ocak 2017 Cumartesi 08:07
  • Ceyhan'dan lav silahlı saldırılara lanet20 Ocak 2017 Cuma 22:58
  • Emniyet Müdürlüğü, AK Parti İl Binası.. Lav silahıyla saldırı girişimi20 Ocak 2017 Cuma 22:06
  • Kocaeli için yeni bir “Acil Kamulaştırma”20 Ocak 2017 Cuma 21:48
  • Anayasa değişiklik teklifinde 3 madde daha kabul edildi20 Ocak 2017 Cuma 21:21
  • Bakan Işık'tan Darıca'ya müjde20 Ocak 2017 Cuma 18:03
  • Türkiye'de tek olacak.. Son sürat ilerliyor20 Ocak 2017 Cuma 18:02
  • Başsavcı Kurt: “FETÖ sanıklarına yeni duruşma salonu arıyoruz”20 Ocak 2017 Cuma 15:09
  • Karneler Vali'den.. Tatil başladı20 Ocak 2017 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti