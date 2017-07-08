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Başbakan Yıldırım: Savunma sanayisinde yerlilik payını...

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Başbakan Yıldırım: Savunma sanayisinde yerlilik payını...
Başbakan Yıldırım, "Savunma sanayisinde son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yüzde 24'lerden, yerlilik payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Hedef daha büyük." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi̇si̇'ni̇n denize indirilme törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Savunma sanayisinde son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yüzde 24'lerden, yerlilik payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Hedef daha büyük. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirmeye kapasitemiz de var, kabiliyetimiz de var, imkanımız da var. En büyük dayanağımız milletimizdir." ifadelerini kullandı.

"Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir"

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"15 yıldır kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye büyümeye, ileriye doğru gitmeye başlasa, bundan birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de huzuru bozmak, istikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor. Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir."

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