Başbakan Yıldırım, "Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanması ile ilgili olarak, "Şu an sorgulaması devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin yapacakları görüşme

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacakları görüşme ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor."

"Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak"

Erken seçim iddialarına da değinen Başbakan Yıldırım, "Meclisten anayasa geçecek inşallah ikinci turda da birinci turda olduğu gibi ve referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekilde anlatacağız ve ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz planlarını yapsınlar, yatırım planlarını ertelemesinler, istikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi alanında, istihdam alanında ve kalkınma-büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.