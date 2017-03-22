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Başbakan Yıldırım: Terör küresel bir felakettir

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Başbakan Yıldırım: Terör küresel bir felakettir
Başbakan Yıldırım, Londra'daki silahlı terör saldırısına ilişkin, "Terör küresel bir felakettir, insanlığın başının belasıdır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, özel bir TV'de canlı yayında konuşuyor.

Başbakan Yıldırım, Londra'daki terör saldırısına ilişkin,"Terör herkesin başının belasıdır. Terörü sadece Müslüman ülkelerle zikretmek yapılan en büyük yanlıştır. Terör küresel bir felakettir, insanlığın başının belasıdır." dedi.

"Ortak mücadele yapılması lazım"

Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

"Terör konusunda çifte standardı, 'ama'yı, 'fakat'ı bırakmak lazım ve terör konusunda bütün ülkelerin bir araya gelmesi lazım, ortak mücadele yapılması lazım."

Kaynak: Haber Kaynağı
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