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Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin, milletin dediği oldu

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Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin, milletin dediği oldu
Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaparak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz." sözleriyle başlayan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması, gayriresmi sonuçlara göre, 'evet' ile neticelenmiştir. Cenabı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır"

Başbakan Yıldırım, halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatı ile tüm kamu görevlilerine, sandık görevlilerine ve müşahitlere de teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama, demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı, huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim."

Yurt dışında yaşayan ve demokrasiye sahip çıkan vatandaşlara da teşekkür eden Başbakan Yıldırım, "Bir özel teşekkür ve bir selam, kurucu genel başkanımız, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan, defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle, saygıyla bütün teşkilatım adına selamlıyorum." dedi.

Demokratik tercihin ortaya çıkması için çok çalıştıklarını ve gayret ettiklerini hatırlatarak, bu süre içerisinde sahaya çıkan herkese şükranlarını sunduğunu belirten Yıldırım, "Heyecanınızla, coşkunuzla, kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anayasa değişikliğinin hazırlanmasında beraber çalıştığımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Vatandaşlara , "Şimdi ne yapıyoruz? Durmak yok." diye seslenen Yıldırım, "Yola devam" karşılığını alması üzerine, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik, millete farklı şeyler anlattık ama son sözü millet söyledi, 'evet' dedi, noktayı koydu. Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse, o sonuç başımızın tacıdır.' dedik. Halkımız seçimini yapmış, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine 'olur' vermiştir. Bu ülke, bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

"Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur kazananı aziz milletimdir"

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir.

Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir.

Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.

Meydanlarda farklı şeyler söyledik, millete farklı şeyler anlattık ama son sözü millet söyledi, 'Evet' dedi, noktayı koydu.

Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu."

Yıldırım, kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı

Başbakan Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarının önde çıkmasının ardından, balkon konuşmasını yapmak üzere, parti genel merkezine geldi.

Oyunu İzmir'de kullanan Başbakan Yıldırım, öğle saatlerinde geldiği Ankara'daki Başbakanlık Resmi Konutu'nda seçim sonuçlarını ailesi ve danışmanlarıyla takip etti.

Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarının önde çıkmasının ardından, balkon konuşmasını yapmak üzere, parti otobüsüyle AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.

Başbakan Yıldırım, konvoy eşliğinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden otobüsten yol boyunca vatandaşları selamladı. Meşalelerle seçim sonucunu kutlayan bazı vatandaşlar, Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.Yıldırım, genel merkez önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.Güvenlik görevlilerinin de genel merkez çevresinde geniş önlemler aldığı görüldü.

AK Parti'de Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu

AK Parti'de, seçim bölgelerinden gelecek sonuçlar, genel merkezde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nden izleniyor.Koordinasyon merkezindeki çok sayıda görevli, illerdeki müşahitlerden alınan sonuçları, partinin seçim sistemine giriyor.AK Parti tarafından sandık başında ve genel merkezde itirazlara ilişkin, tecrübeli kişilerden seçilen ayrı bir ekip de oluşturuldu.

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