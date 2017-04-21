Başbakan Yıldırım: YSK'nın kararı kesindir

Başbakan Yıldırım, "Milletin zamanını israf etmenin manası yok. YSK'nın kararı kesindir, bunun üstüne herhangi bir yargı yolu yoktur." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hacı Bayram Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile yapılan görüşmeler hatırlatılarak "Rakka ve Münbiç operasyonlarında YPG kullanılırsa Türkiye'nin B planı nedir?" sorusu üzerine Yıldırım, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda birliğine, beraberliğine kardeşliğine kasteden bütün terör örgütleriyle amansız mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Bölgede başlatılan operasyonlarda bugüne kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonların devam ettiğini bildiren Yıldırım, Şırnak'taki saha aramaları sırasında 2 üsteğmenin şehit olduğunu ve karşılığının hemen verildiğini söyledi.

Yıldırım, "Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe, bu tehdit kimden gelirse gelsin, Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir, milletimizin can ve mal emniyetidir. Hudutlarımızın güvenliğidir. Bunu Türkiye her şart altında sağlayacak güçtedir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Danıştay başvurusu

Başbakan Yıldırım, CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştay'da dava açma kararına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek, demokrasinin bir yolu değildir. Ama tabii ki itiraz hakkını herkes, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, herkes kullanma durumundadır. Kullanmak isterse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiştir. Yüzde 51,4'le 25 milyon 200 bine yakın vatandaşımız 'evet' oyu vermiş, 23 milyon civarında vatandaşımız ise 'hayır' demiştir. 'Evet' sonucu böylece tecelli etmiştir."

Bu meselenin milletin iradesine kararına rıza göstermemek, demokrasiye gerektiği kadar inanmamak anlamına geldiğini dile getiren Binali Yıldırım, çözümü başka mecralarda, başka yerlerde arama anlamına geldiğini ve bunun beyhude gayretler olduğunu söyledi.

Milletin zamanını daha fazla israf etmenin bir anlamı olmadığına işaret eden Başbakan Yıldırım, "Esasen Yüksek Seçim Kurulu, yapılan her seçimle ilgili itirazları karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Ama buna rağmen gidebilirler mi? Evet, gayet tabii gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Neticede, milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez." dedi.

"Bu da anamuhalefet partisine yakışmaz"

"Sayın Baykal bir açıklama yaptı, 'maç henüz bitmedi, ofsayttan gol attınız ama ikinci devre var." hatırlatması üzerine Yıldırım, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Onlar eğer öyle bir yol benimsiyorsa bu demokratik bir yol değildir. Milletin kararını sindirmemek, içselleştirmemek anlamına gelir. Bu da anamuhalefet partisine yakışmaz." diye konuştu.

Yıldırım, CHP'de son sözü kimin söylediğini anlamadığını belirterek, "Bugünlerde anamuhalefet partisinde herkes ayrı bir telden çalıyor. Tam bir kakofoni hakim." dedi.

"Bugünlerde bu atamaları yapacağız"

OHAL Komisyonuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Kamudan ilişiği kesilenler, açığa alınan FETÖ dolayısıyla bölücü terör örgütüyle iltisakları dolayısıyla bunların itirazlarını karara bağlamak üzere KHK kapsamında kanun çıkarıldı. Buraya 7 kişinin ataması yapılacak, bunlarla ilgili gerekli güvenlik araştırmaları yapıldı ve bugünlerde bu atamaları yapacağız." bilgisini verdi.

Başbakan Yıldırım, bugüne kadar bakanlıklara, valiliklere ve başbakanlığa yapılan müracaatların yeni baştan bu itiraz komisyonunca ele alınacağını, titiz bir çalışmayla itirazların karara bağlanacağını aktardı.

"Kongre takvimiyle ilgili çalışmaları başlatmıştır"

AK Parti'nin kongre sürecine yönelik soru üzerine Yıldırım, dünkü MYK, MKYK ve genişletilmiş il başkanları toplantılarının rutin ve daha önceden planlanmış toplantılar olduğunu anlattı. Bu toplantılarda halk oylaması sonucunu kapsamlı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Partimizin kongre süreci devam ediyor dolayısıyla bu süreçte gerekli kongreleri yapacağız, olay budur." dedi.

"Bir olağanüstü kongre de masada mı?" sorusuna Yıldırım, "Söylediğim çok açık, partimiz yetkili kurulları kongre takvimiyle ilgili çalışmaları başlatmıştır, bundan sonra da ne karar verecekse ona göre icra edilecek." karşılığını verdi.

Erdoğan ile görüştürdü

Başbakan Yıldırım, açıklamalarının ardından kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Halk oylamasındaki başarısı nedeniyle Başbakanı tebrik eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söylemesi üzerine Başbakan Yıldırım, telefonla Erdoğan'ı arayarak kadına verdi. Sadece sesini duymak istediğini ifade eden kadın bir süre Erdoğan ile telefonda konuştu.