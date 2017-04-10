Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde

Başbakan Yıldırım, esnafın vergi borçlarına da yapılandırma yapılacağını açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım, 2016 Haziran sonrasında işleri kötüye giden esnaf için sigorta pirimi ve vergi borçlarının Meclis açıldıktan sonra yeniden yapılandırılacağını açıkladı.İnşaat sektöründeki KDV indiriminin Eylül ayına kadar devam ettiğini hatırlatarak, 'Mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini de Eylül sonuna kadar uzatıyoruz." diye konuştu.
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