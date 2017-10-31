Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde
Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup toplantısında açıklamalarda bulunarak KOBİ'lere kredi müjdesi verdi. Öte yandan Başbakan engelliler için de önümüzdeki yıl iş imkanı sağlanacağını açıkladı.
Başbakan Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan'ın açıklamalarından satır başları;
-Cumhuriyetimize karşı yapılan saldırıları Alllah'a şükür püskürttük
-Türkiye'nin ekonomisi 15 Temmuz'a rağmen büyümeye devam ediyor.
-Yeni ihracat hedefimiz 156.5 milyar dolar
KOBİ'LERE MÜJDE
-Kobilere yeni kredi imkanı getiriyoruz.Yüksek teknoloji yatırımı için yeni kredi imkanı geliyor.KOBİ'lere yüzde 70'i geri ödemesiz kredi verilecek
-Gümrük kapıları artık otomatik plaka okuma sistemine göre çalışacak.Yarın 17 sınır kapısındaki sistem faaliyete geçiyor.
ENGELLİLERE MÜJDE
-Önümüzdeki sene, 2018’de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Ayrıca e-KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl, hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak
2018 bütçesinde 10 TL'nin sadece 12 TL'si faize gidecek.
-2019'da tüm Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiz.
-Bütçecede büyük payı eğitimden sonra sağlığa veriyoruz
-Sosyal harcamaları 3 milyardan 51 milyar TL'ye çıkardık
TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE!
- Başbakan Binali Yıldırım taşeron işçilere de müjde vererek 'Bu mesele yıl sonunda bitecek" dedi.
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