Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde

Başbakan Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan'ın açıklamalarından satır başları;

-Cumhuriyetimize karşı yapılan saldırıları Alllah'a şükür püskürttük

-Türkiye'nin ekonomisi 15 Temmuz'a rağmen büyümeye devam ediyor.

-Yeni ihracat hedefimiz 156.5 milyar dolar

KOBİ'LERE MÜJDE

-Kobilere yeni kredi imkanı getiriyoruz.Yüksek teknoloji yatırımı için yeni kredi imkanı geliyor.KOBİ'lere yüzde 70'i geri ödemesiz kredi verilecek

-Gümrük kapıları artık otomatik plaka okuma sistemine göre çalışacak.Yarın 17 sınır kapısındaki sistem faaliyete geçiyor.

ENGELLİLERE MÜJDE

-Önümüzdeki sene, 2018’de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Ayrıca e-KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl, hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak

2018 bütçesinde 10 TL'nin sadece 12 TL'si faize gidecek.

-2019'da tüm Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiz.

-Bütçecede büyük payı eğitimden sonra sağlığa veriyoruz

-Sosyal harcamaları 3 milyardan 51 milyar TL'ye çıkardık

TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE!

- Başbakan Binali Yıldırım taşeron işçilere de müjde vererek 'Bu mesele yıl sonunda bitecek" dedi.