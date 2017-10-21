Başbakan Yıldırım'dan öğrencilere müjde! İlk kez açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Üniversitesi akademik yıl açılışında önemli açıklamalar yaptı. Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

Türkiye'nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya çalışılıyor. Bu oyun yeni bir oyun değil. 1860'larda başladı. O günden bugüne bu bölgede yapılmak istenen şeyler var. Ama şunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın. Biz sizlere gelişmiş, sorunlarını çözmüş bir ülke emanet etmek için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çalışıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Bugün her ilimizde üniversite var. 76'dan 150 üniversiteye çıkmış. Öğrenci sayımız 7 milyonu aşmış durumda. BM'ye üye olan 60 ülkenin nüfusundan fazla. 2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz.

RACON KESEMEZLER

Bölgemizdeki aktörler ülkemizin güney sınırlarında Suriye ve Irak'ta yeni bir ülke kurma niyeti içine girmişlerdir. Ama biz buna müsamaha göstermeyeceğiz. Bu Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Burada olacak her türlü olumsuzluğun faturasını biz karşılıyoruz. Sorun üretmekten başka hiç bir rolü olmayan ülkelerin burada racon kesmesi asla kabul edilir bir şey değildir.