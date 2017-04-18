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Başbakan Yıldırım'dan referandum sonrası önemli açıklama

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Başbakan Yıldırım'dan referandum sonrası önemli açıklama
Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra partisinin ilk grup toplantısında "Kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Katılım oranı rekor düzeyde olmuştur. Anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından dolayı mutluyum. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece 'evet' veren vatandaşlarımız değildir. 'hayır' veren vatandaşlarımız da kazanmıştır.
Bu oylamanın kabedeni yoktur . Yüzde 81.70 evet çıkan Bayburt da yüzde 80.40 hayır çıkan Tunceli de kazanmıştır.dedi

Ana muhalefet partisi başta olmak üzere sonuca her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır.

HANGİ PARTİDEN NE KADAR OY GELMİŞTİR KONUŞMAK ABESLE İŞTİGALDİR

Partimiz referandumda görvini yerine getirdi. MHP, BBP ve HÜDA_PAR'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim

Biz bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve Meclis görüşmelerinde güzel bir ortak çalışmayı da ortak duruşu da yerine getirdik. Bu halkoylamasının milletin kararına giderken de aynı hedef uğrunda birlikte çalıştık

Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini konuşmak abesle itigaldir. Bu bir parti seçimi değildir. partiler oy almıyor. Millet geleceğine karar verdmiştir.  Olay bitmiştir

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'I PARTİMİZE DAVET EDİYORUZ

Doğu ve Güneydoğu'dan gelen desteği, terörle mücadelede verilmiş anlamlı bir destek olduğunu düşünüyorum. Orada yaşayan bütün vatandaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürün en büyüğü kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti grubu olarak buradan kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin önünü açacak bu tarihi değişimi başından beri büyük bir kararlılıkla savundu. Milletimizle arasında öteden beri varolan muhabbet köprüsü ile gönülden gönüle seslendi. O milletimize inandı, güvendi, milletimiz de ona inandı.

Diğer hususta Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu Ak Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle birlikte kendisini partimize davet edeceğiz.

Bu değişiklikle bazı hususlar hemen yürürlüğe girecek bazı hususlarda Kasım 2019 seçiminden sonra yürürlüğe girecek. İlk yürürlüğe girecek husus; HSYK ile ilgili olan madde.

TÜRKİYE'NİN YARINI BUGÜNDEN GÜZEL OLACAK

Türkiye ile istikrar bu oylamayla birlikte teyit edilmiş ve kalıcı hale gelmiştir. Türkiye'nin yarını bugünden çok daha güzel olacak.

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