Başbakan Yıldırım'dan 'TEOG' açıklaması
Başbakan Yıldırım, "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Muhtemelen bir hafta içerisinde detaylarını paylaşacağız. Öğrencilerin sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek, daha konforlu bir şey getiriyoruz." dedi.
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Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız." diyerek, "Bunu velilerle, vatandaşlarla paylaştık ama bunun üzerinden çeşitli tezviratlar, propagandalar yapılıyor. 'Eğitim sistemi altüst oldu, şöyle oldu, böyle oldu.' Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bizim yapacağımız, muhtemelen bir hafta içerisinde de bunun detaylarını anne baba, velilerle paylaşacağız, TEOG'da da öğrencilerin sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek, daha konforlu bir şey getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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Etiketler : Binali Yıldırım, TEOG
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