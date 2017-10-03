Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması! İşte yeni sistem

TEOG sorusu üzerine Yıldırım, "TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. (Dershaneler olacak mı) Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır" dedi.