Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması! İşte yeni sistem
Başbakan Binali Yıldırım, TEOG sınavı ile ilgili olarak, "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak" dedi.
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TEOG sorusu üzerine Yıldırım, "TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. (Dershaneler olacak mı) Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır" dedi.
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Etiketler : TEOG, Başbakan Binali Yıldırım
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