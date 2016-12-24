Başbakan'dan Doğan'a övgü

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen kayyum atanan belediyelere destek ve tecrübe paylaşımı sağlayan belediye başkanları toplantısına katıldı.

Başbakan Yıldırım, Ak Parti Genel Merkez'de gerçekleştirilen toplantıyı 4 saat boyunca aralıksız ve büyük bir dikkatle dinleyerek Başkan Doğan’ı kısa sürede Diyadin’de hayata geçirdiği projeleri ve konuya gösterdiği hassasiyet için takdir etti.

TEKER TEKER SUNDULAR

Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine kayyum atanana belediyelere destek olmak amacıyla görevlendirilen belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, görevlendirilen her belediye başkanı, planladığı projeleri ve çalışmaları anlatırken, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise hem planladığı hem de çok kısa sürede hayata geçirdiği çalışmaları başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere tüm katılımcılara sundu. Başbakan Binali Yıldırım, Doğan’ın çalışmalarla ilgili yaptığı sunumunu büyük keyifle dinlediğini belirterek taktir etti.

GURUR VERİCİ BİR GÖREVLENDİRME

Ankara’daki toplantıyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Doğan şu sözleri kaydetti:

“Vatanımızın iki önemli ilçesine İçişleri Bakanlığımız ve genel merkezimiz tarafından uygun görülerek görevlendirilmemiz benim için gurur verici. Vatanımız için böylesine önemli bir görevlendirme yapıldığı için minnettarız. Bunların önemli vatan görevleri olduğunun bilincindeyiz. Heyecan ve istekle o bölgelere gidiyoruz. Bu yıl içerisinde bölgede 6 farklı yere gittim. Çatışmaların en yoğun olduğu dönemde Diyarbakır’ın Sur ilçesine giderek oradaki vatandaşlarımıza yardım götürdük ve manevi yönden de destek olmaya çalıştık. Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Mardin Yeşilli Belediyesi’ne gidip kardeş belediye olarak bağlarımızı güçlendirdik. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesiyle, Taşhan ve Karabahçe köylerine giderek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Danışman olarak görevlendirildiğim Ağrı Diyadin’den sonra önümüzdeki günlerde de Mardin Kızıltepe’ye giderek oradaki çalışmalarımıza başlayacağız.

ÇOK KISA SÜREDE PROJELERİMİZE BAŞLADIK

Görevlendirilmelerin tarafıma bildirilmesinin ardından bu belediyelerimizle her an iletişim halinde olduk. Diyadin’e yaptığımız ziyaretimiz esnasında tespitlerde bulunup, hızla çalışmalarımıza başladık. İmkânlarımız doğrultusunda başlattığımız projelerin bir kısmını çok kısa sürede hayat geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Diyadin’in 3 noktasına kurulacak çorba çeşmesinin siparişini verdik. Pişman Çocuk Dergimizi de Diyadin Çocuk olarak düzenleyip, baskıya gönderdik. Dergimiz, çok kısa süre içerisinde Diyadin’li çocuklarımızın yüzünü güldürecek. Hizmet kapınızda projemizi de Diyadin’e uyarlayarak tüm detaylarıyla belediye başkanıyla paylaştık. Diyadin meslek edindirme ve hobi kurslarının hazırlığını başlatıyoruz. Çocuklarımıza etüt imkanı sağlamak amacıyla Bilgi Evleri’nin projesini başlatıyoruz. Okul bahçelerine basket potaları ve spor alanları hazırlıyoruz. Çok kısa süre içeresinde cep sinemalarını da faaliyete geçirip, Diyadin’li çocukları sinemayla buluşturacağız.

HİZMET ETME ARZUSU İÇİNDEYİZ

Bölgedeki halkımızla temasımız, hem yöneticilerimiz hem de devletimiz için çok önemli. Atanan diğer yöneticilerimiz de canı gönülden bölgeye ve şehirlere hizmet etme arzusu içerisindeler. Bu anlamda ben ve arkadaşlarım kendi şehirlerimizde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu’daki illerimize de hizmet için elimizden ne geliyorsa yapacağız”