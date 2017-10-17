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Başbakan'dan esnafa müjde

Başbakan'dan esnafa müjde

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda esnafa müjde verdi.

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Başbakan Yıldırım, "Bugün 450 bin esnafımız ucuz krediden kullanma imkanına sahip. Kredi sınırı ne? 2002'de 5 bin lira. Şimdi 150 bin lira oldu. Esnafın kullanacğı işletme kredisi limiti 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Esnafımız işyerini satın almak isterse 500 bin krediyi 10 yıl vade ile alabilecek" dedi.

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