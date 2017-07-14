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Başbakan'dan OHAL açıklaması

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Başbakan'dan OHAL açıklaması
Başbakan Yıldırım, OHAL uygulamasıyla ilgili, "19'unda doluyor, prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek." dedi.

'Kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek'
Başbakan Yıldırım, OHAL uygulamasıyla ilgili, "19'unda doluyor, prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek." dedi.

 

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