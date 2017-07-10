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Başbakanlık'ta operasyon: 43 kişi için gözaltı kararı

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Başbakanlık'ta operasyon: 43 kişi için gözaltı kararı
FETÖ soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı halen çalışan toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tümümün ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı aktif görevde olan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. 

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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