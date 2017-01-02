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Başbakanlık'tan flaş sosyal medya uyarısı

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Başbakanlık'tan flaş sosyal medya uyarısı
31 Aralık gecesi İstanbul’da Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı sonrası sonrası sosyal medyada üzerinden ayrımcılık içeren paylaşımlara yer verildiğine dikkat çeken Başbakanlık'tan konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. 

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada: "Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31 Aralık gecesi İstanbul’da meydana gelen menfur saldırı sonrası ne yazık ki, sosyal medyada birtakım ayrımcılık içeren paylaşımlara yer verildiği görülmektedir.

Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır.

Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır.

Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

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