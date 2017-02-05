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Başhekim Cantürk, kanseri anlattı

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Başhekim Cantürk, kanseri anlattı
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. 

Kartepe Belediyesi eğitim ve bilinçlendirme seminerleri 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinliği ile devam etti. 4 Şubat Dünya Kanser Günü farkındalığına katkı sağlamak amacıyla, Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen Kanser türleri, tanı ve korunma metotları semineri için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk’ün sunumuyla gerçekleştirildi. Kanserde farkındalık seminerine; Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Kartepe Belediyesi başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez; “Kanser, çağımızın en önemli hastalığı. Tıpkı bir engelli adayı olduğumuz gibi aynı zamanda kanser hastası adayıyız. Günlük hayatta hepimizin karşı karşıya olduğu stres, hava kirliliği, düzensiz beslenme, aşırı kilo vb. bunun başlıca sebepleri arasında” dedi.
Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de eğitim ve toplumu önceden bilinçlendirmenin korunmak açısından çok önemli olduğuna değinerek sözlerine devam eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk, “Kanser vücuttaki bir hücre grubunun kontrolsüz ya da anarşik biçimde çoğalması anlamına gelmektedir. Ülkemizde de dünyada da kalp hastalıkları ile birlikte en çok ölüme sebep olan hastalığın kanser olduğu görülmekte. Kadınlarda meme kanseri ‘her sekiz kadında bir’, erkeklerde ise prostat ve akciğer kanseri sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Son 15 yılda sağlıkta dönüşüm ile birlikte tanı konma aşamasında ciddi bir ilerleme olduğunu görmekteyiz ve erken tanının kanser hastalığını yenme açısından çok önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Program Başkan Üzülmez'in Prof. Dr. Cantürk'e hediye takdim etmesiyle birlikte sona erdi.

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