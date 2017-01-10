Başhekim Pehlavan asaletini aldı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı görevini yürüten Op. Dr. Yüksel Pehlavan, bir süre önce vekaleten başhekimliği görevine getirilmişti. Pehlavan bugün asaletini aldı

6 AY VEKALET ETTİ

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Bahattin Koç 2016 Haziran ayında görevinden istifa etmişti. Gölcük Hastanesi’nde önemli yenilikleri hayata geçiren Dr. Koç’un istifasının ardından yerine vekaleten başhekim yardımcısı Op. Dr. Yüksel Pehlevan getirilmişti. Yaklaşık 6 aylık vekalet sürecinin sonunda Pehlavan asaletini aldı. Dün Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde Pehlevan için tören düzenlendi. Törene Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, hastanenin tıbbi idari ve mali yönetimi katıldı.

GÜÇLÜ BİR HASTANE

Düzenlenen törende Genel Sekreter Şenol Ergüney, asaletini alan Başhekim Yüksel Pehlevan’a çiçek takdiminde bulundu. Pehlevan’a görevinde başarılar dileyen Ergüney, “Yeni görevinin hem kendisine hem de Gölcük halkına hayırlı olmasını diliyorum. Gölcük İlçemiz giderek gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Güçlü bir devlet hastanesi olma yolunda ilerliyor. Başhekim Pehlevan’ın da buna katkı sağlayacağını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜLER YÜZLE KARŞILAMAK

Asaletine kavuşan Op. Dr. Yüksel Pehlavan şunları söyledi: “Bana bu görevi layık gören tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Gölcük benim ilk göz ağrım. Göreve uzaman olarak ilk burada başladım. Bölge halkına hizmet vermekten dolayı son derece mutluyum. Sağlık hizmetlerini daha da yukarı çıkartmak için elimden geleni yapacağım. Amaç her gelen hastayı güler yüzle karşılamak ve şifa ile göndermek”

Çiğdem Armağan

Op. Dr. Yüksel Pehlevan kimdir?

Artvin' in Şavşat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Artvin’ de tamamlandı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Uzmanlığını SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. 200 yılında Kadın Doğum Uzmanı olarak SSK Gölcük 82. Yıl Hastanesine atandı. 2003 yılına kadar bu görevde kaldı. Daha sonra SSK İzmit Bölge Hastanesinde göreve başladı. İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin 2007 yılında açılmasıyla İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde başhekim yardımcısı ve kadın doğum uzmanı olarak görev yaptı. Kamu Hastaneler Birliğinin kurulmasıyla, bu hastanede yönetici olarak görev aldı. İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin İzmit Seka Devlet Hastanesine bağlanıp bu hastanenin ek binası olmasından sonra başhekim yardımcısı olarak görevine devam etti. Son olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak göreve başladı. Şu an görevine hastane yöneticisi ve başhekim olarak devam etmektedir. Op. Dr. Yüksel Pehlevan evli ve 3 çocuk babasıdır.

