Başıboş köpeklerden şikayet var

İzmit Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde oturan bir okurumuz, bölgede sokak hayvanlarıyla yaşadıkları sorunu gazetemizle paylaştı.

Sokak köpeklerinin insanlara saldırdığını iddia eden okurumuz şunları söyledi:

“Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak’ta bulunan 166. Ada’da oturuyorum ancak bu şikayetimi bireysel değil tüm vatandaşlar adına yapıyorum. Mahallemizde ve oturduğumuz bölgede başıboş köpekler geziyor. Bu köpekler sadece gezmekle kalmıyor zaman zaman insanlara saldırıyor. Köpekleri sevmiyor değiliz ancak saldırgan olmaları bizleri tedirgin ediyor. Son olarak önceki gün sokak hayvanlarının saldırısına maruz kaldım. Durumu başta İzmit Belediyesi olmak üzere muhtarımıza ve ilgili kurumlara bildirdim. Fakat ilgilenen yok. Şimdi sormak istiyorum, bu konuyla birilerinin ilgilenmesi için köpeklerin birilerini ısırması mı gerekiyor? Yetkililer ne zaman harekete geçecek? Yeniden belirtmek istiyorum, köpekleri çok seviyorum ancak bu şekilde saldırgan olmaları bizleri korkutuyor. Lütfen yetkililer bu duruma bir çare bulsun ve köpekleri evimizin önünden uzaklaştırsınlar.”