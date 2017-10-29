Başımız önde:4-2

15. DAKİKADA YEDİK

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 3. dakikada Abuzer ile yokladı, bu futbolcunun ceza alanı dışından şutu yandan avuta çıktı. 15. dakikada ilk gol geldi. Kocaelispor savunmasında Ali Keten ile Kadir Öge anlaşmazlığında topu alan Doğan Çorum’u öne geçirdi. 19’da Abuzer’in şutunda Yusuf ikinci gole izin vermedi. İlk yarım saat Kocaelispor oyunda hiç yoktu. Orta alanda çok pas hatası yapan Yeşil-Siyahlılar tek bir atak bile geliştiremedi.

40’DA ATTIK, 42’DE YEDİK

33’de ev sahibi uzaktan şutla sonuç almak istedi, Yusuf izin vermedi. Devrenin sonlarına doğru Kocaelispor toparlandı, yerden paslarla ataklar geliştirdi. 40. dakikada solda Kadir Öge’nin kullandığı serbest vuruşta, Çorum kalecisi topu elinden kaçırınca İshak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı, skor 1-1 oldu. Gol sevinci kısa sürdü. 2 dakika sonra savunmanın arkasına atılan topta Ali Keten ıskalayınca Taner kaleciyi çalımlayıp ev sahibi takımı yeniden öne geçirdi. İlk yarı 2-1 bitti.

68’DE FARK İKİYE ÇIKTI

İkinci yarının ilk önemli tehlikesi Kocaelispor’dan geldi. Kornerden gelen ortaya iyi yükselen Murat Başak’ın kafa vuruşunda top kaleciden döndü, Sefa röveşata ile tamamlamak istedi savunma çıkardı. İlk bir saat geçildikten sonra ev sahibi yine etkili atak bindirmeleri yaptı. 68’de sol kanattan gelişen atakta ortaya çıkartılan topta Doğan yakın mesafeden topu ağlara bıraktı, fark ikiye çıktı ama Yeşil-Siyahlı ekibimiz oyunu bırakmadı.

UZATMADA KARŞILIKLI GOLLER

Kenar yönetim önce Mehmet, ardından Onur Kandöken hamleleriyle risk aldı. Rakibin savunmaya çekilmesiyle baskılı oynayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz 81’de Burak Süleyman ile yokladı ama sonuç alamadı. 88’de Onur Kandöken mutlak bir fırsatı tepti. Hakem 5 dakika uzatma verdi. Uzutmanın 3’ncü dakikasında Çorum ceza alanı içindeki elle oynamayı hakem penaltı olarak değerlendirdi. İshak skoru 3-2 yaptı. Son dakikada Özgür skorunu belirleyen golü attı, maç 4-2 bitti.