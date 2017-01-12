Basın Onur Günü programı belli oldu

Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde Cumhuriyeti müjdelemek amacıyla İzmit’te düzenlediği ilk ve son basın toplantısı nedeniyle kutlanan Basın Onur Günü, bu yıl Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve İzmit Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik için Türkiye’nin dört bir yanından Gazeteciler Cemiyeti başkanları, 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle İzmit’e gelecek. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Basın Onur Günü etkinlikleriyle ilgili olarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Basın Onur Günü programı görüşüldü. Türkiye’nin farklı illerinden cemiyet başkanları İzmit’e gelecek ve üç gün boyunca misafir olacak.

Bu kapsamda, İzmit belediye Başkanı Nevzat Doğan, “İzmit’i Seviyor Bisiklete Biniyorum” Projesi kapsamında ilimizde ağırlanacak 60 cemiyet başkanıyla, Kocaeli’de aktif olarak muhabirlik yapan yaklaşık 200 basın mensubuna bisiklet hediye edecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

Bu arada Basın Onur Günü etkinlik programı da belli oldu. Buna göre yurdun dört bir yanından Gazeteciler Cemiyeti Başkanları 14 Ocak Cumartesi günü ilimize gelecekler. 15 Ocak Pazar günü gazetecilerin İzmit’in turuyla başlayacak programları Sepetçi Köyü’ndeki mancarlı pide etkinliği ile devam edecek. Basın Onur Günü resmi törenleri ise 16 Ocak Pazartesi günü saat 09.00’da Tren Garı’ndaki buluşmayla başlayıp, Atatürk heykeline çelenk koyulması, Kasr-ı Humayun’daki (Av Köşkü) temsili törenin ardından saat 10.00 da Sabancı Kültür Merkezi’nde resmi tören gerçekleştirilecek. Resmi tören sırasında yurdun dört bir yanından gelecek cemiyet başkanlarına temsili bisiklet verilecek.

BALO LUXOR GARDEN’DA

Basın Onur Günü etkinliğinin galası Pazartesi gecesi saat 19.00’da Luxor Garden Otel’de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 400 gazetecinin yer alacağı gecede gazetecilere bisiklet verilecek. Aynı yerde yapılacak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili fotoğraf sergisinin ardından katılımcılar gala yemeğinde bir araya gelecek.

