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Başiske Zabıta ekiplerinden Pazar denetimleri

Başiske Zabıta ekiplerinden Pazar denetimleri

Başiskele Belediye Zabıtası her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında da kontrol ve denetimler yapıyor.

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Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde bulunan semt pazarlarında hassas tartı ve terazilerin denetimini yapıyor. Muayene zamanı geçen ve yönetmeliklere uygun olmayan terazileri kullanan pazarcı esnafına uyarıda bulunuyor. Ekipler ayrıca vatandaşların aldıkları sebze meyveleri pazarların sonunda kurdukları stantlarında tartarak bu yönde aksaklık olup olmadığına bakıyor.

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