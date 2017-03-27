Başiskele, 1 puana üzülmedi:1-1

Hafta içinde oynanan maçta Uzuntarla Belediyespor’u 3-1 yenip, Süper Lig yolunda çok önemli bir galibiyet alan Başiskele Belediyespor, Play-Off’un ikinci yarısına sahasında Karamürselspor maçı ile başladı.

Kırmızı-Beyazlı ekip, 1-0 öne geçtiği maçta, son bölümlerde kalesinde gördüğü golle 1 puana razı oldu.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Play-Off’un ilk maçında Karamürsel’de oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti. Bu maçın rövanşında iki takım kozlarını Başiskele Stadı’nda paylaştı. İlk iki yarışının gerisine kalan Karamürselspor açısından çok büyük önem taşıyan maçın ilk yarısında iki takımda fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi Başiskele Belediyespor’un daha net fırsatlar bulduğu maçta Erkam ve Yunus, son vuruşlarda başarılı değillerdi, devre de 0-0 bitti.

KARAMÜRSELSPOR HAVLU ATTI

Maçın ikinci yarısında kazanması gereken, gole ihtiyacı olan takım Karamürselspor’du. Ancak gol ev sahibi ekipten geldi. Kırmızı-Beyazlı ekip, sol bek oyuncusu Abdülkerim’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Muhammet ve Erkam ile fırsatlar buldu, farkı açma şansını kullanamadı. Maçın son 15 dakikasında Karamürselspor daha ataktı, Rıdvan ile eşitliği sağladı, galibiyet golü içinde baskını arttırdı, ancak sonucu değiştiremedi. Sarı-Lacivertli ekip, ilk iki yarışının 6 puan uzağında kaldı, umutlarını azalttı.