Başiskele 3 takviye yaptı

En son üç yıl önce Süper Lig’de yer alan Başiskele Belediyespor, iki yıldır 1.Küme’de zirve yarışı yapmasına rağmen bu hedefine bir türlü ulaşamıyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon Play-Off’tan Süper Lig’e çıkmak istiyor. Başiskele Belediyespor, Play-Off öncesinde kadrosuna Yenişehirspor’dan Kıvanç, Muğlaspor’dan Serkan ve İhsaniyespor’dan Muhammet’i transfer etti.

DANABAŞ, “ÇOK İYİ HAZIRLANDIK”

Başiskele Belediyespor’un tecrübeli teknik adamı A.Fevzi Danabaş, Play-Off maçlarının çok zorlu geçeceğini belirterek, “Biz takım olarak çok iyi çalıştık, iyi hazırlandık. Kendi grubunda en iyi takımlarla yarışacağız. Karamürselspor ile de çok zorlu bir maç oynayacağız. Play-Off’a katılan tüm takımlara başarı diliyorum” dedi.