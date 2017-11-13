Başiskele 9 kişi 1 puan aldı:1-1
Süper Lig B Grubu’nda düşme potasında yer alan 1937 Sekaspor ile Başiskele Belediyespor, önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.
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İki takımda kazanıp, kümede kalma umutlarını gelecek haftalar taşımayı hedefledikleri maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Başiskele 55’de Abdülsamet, 80’de Mehmet Emin’in kırmızı kart görmesi ile sahada 9 kişi kaldı. Son dakikalarda ev sahibi ekibin ataklarında Başiskele Belediyespor kalecisi Hakan gole izin vermedi, maçta 1-1 sona erdi.
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Etiketler : Başiskele Belediyespor, 1937 Sekaspor
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