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  3. Başiskele 9 kişi 1 puan aldı:1-1
Başiskele 9 kişi 1 puan aldı:1-1

Başiskele 9 kişi 1 puan aldı:1-1

Süper Lig B Grubu’nda düşme potasında yer alan 1937 Sekaspor ile Başiskele Belediyespor, önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

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İki takımda kazanıp, kümede kalma umutlarını gelecek haftalar taşımayı hedefledikleri maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Başiskele 55’de Abdülsamet, 80’de Mehmet Emin’in kırmızı kart görmesi ile sahada 9 kişi kaldı. Son dakikalarda ev sahibi ekibin ataklarında Başiskele Belediyespor kalecisi Hakan gole izin vermedi, maçta 1-1 sona erdi.

 

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