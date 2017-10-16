Başiskele BAŞTİM yollarda

Başiskele Belediyesi yeni hizmet binasında bulunan Meclis Salonu’nda Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda basın mensubu ve mahalle muhtarı katıldı.

Başiskele Belediyesi BAŞTİM projesiyle Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi hizmetini hayata geçirdi. Yeni belediye hizmet binasına taşınan Başiskele Belediyesi 2009’dan bu yana “Başiskele’nin Emrindeyiz” sloganıyla yürütmüş olduğu çağrı merkezi çözüm masası projesini geliştirerek BAŞTİM Toplumsal İletişim Merkezi haline dönüştürdü. Her geçen gün nüfusu artan ve talepleri zamanında karşılayan Başiskele Belediyesi, BAŞTİM projesiyle çağrı merkezi, çözüm masası, mobil iletişim, birim vatandaş temsilciliği ve semt konakları temsilcilikleri ile vatandaşların talep, öneri ve isteklerini 7/24 alıp ilgili birimlere aktarıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yeni belediye hizmet binası meclis salonunda basın toplantısı düzenleyerek BAŞTİM projesini kamuoyuna duyurdu. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Başiskele Belediyesi olarak yine Türkiye’de ve Dünya’da farklı uygulamaları olan ancak Kocaeli’de bir ilk olan projemizin duyurusunu yapacağız. “Başiskele’nin emri başımızın üstüne vatandaşımızın talep, istek ve önerileri bizler için çok önemli. 2009 yılında “Başiskele’nin emrindeyiz” sloganı ile yola çıktığımız çağrı merkezi ve çözüm masası hizmetimizi geliştirerek BAŞTİM Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi’ni hayata geçirdik ve bugün de sizlere tanıtımını gerçekleştiriyoruz.

VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM

2009’da yine biz “Bir gün herkes Başiskeleli olacak” derken bugün “Sadece şanslı olanlar yerini alacak” diyoruz. Aynı şiarla 2009 yılında Başiskele’nin emrindeyiz derken bugün Başiskele’nin emri başımızın üstüne diyoruz. Bu süre zarfında da tüm hizmet, plan ve projelerimizi bu doğrultuda vatandaş lehine, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı ile hayata geçiriyoruz. Bugün sahip olduğumuz en güzel övgüler bu vatandaş odaklı yönetim anlayışının bir ürünüdür. Bunu devamlı kılmak ve sistemli hale getirmek de BAŞTİM projemiz kanalıyla yolumuza devam ediyoruz. BAŞTİM, sosyal belediyecilik alanındaki inovatif fikirlerle yola çıkan Başiskele Belediyesi’nin çoklu kanallardan vatandaş talep, öneri ve şikayetlerini alabilmek ve vatandaş memnuniyetini sürekli kılmak amacıyla ülkemizdeki ve dünyadaki örnek uygulamaları inceleyerek Kocaeli’de ilk defa uygulamaya konulan bir projedir. BAŞTİM projesi kapsamında Çözüm Masası, Çağrı Merkezi, VIP Yardım Hizmetler, Mobil İletişim Aracı, Semt Konakları Vatandaş Temsilciliği, Birim Temsilciliği olmak üzere 6 ana birimde 35 personel hizmet veriyor.

TEK BİR MERKEZDEN ÇÖZÜM

BAŞTİM Çözüm Masası Temsilcilerimiz, Başiskele Belediyesi’nin yeni hizmet binasındaki konforlu ortamında, ikramlar eşliğinde ve daima gülen yüzleri ile belediyemize gelen tüm vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinliyor, sistem üzerinden veya kendilerine eşlik ederek ilgili birime yönlendiriyor ve en hızlı çözümü sağlıyor. Aynı zamanda BAŞTİM Çözüm Masası Temsilcilerimiz, vatandaşlarımızın web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve mobil uygulamalarımız üzerinden bizlere ileteceği talep, öneri ve şikayetleri de tek bir merkezden ele alarak çözüme kavuşturuyor. Kurulduğu günden beri hizmet vermekte olan Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezi 7/24 hizmet anlayışıyla profesyonel olarak yeniden düzenlendi. BAŞTİM Çağrı Merkezi Ekibimiz 444 41 10 ve kurumsal telefon hatlarımızdan belediyemize ulaşan vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini dinliyor, sistem üzerinden ilgili birime yönlendiriyor ve en hızlı çözümü sağlıyor. BAŞTİM Temsilcilerimiz, Belediyemize başvuruda bulunan vatandaşlarımızın belediyemiz dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da yapacakları iş ve işlemlerin çözüme kavuşması için bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sağlıyor.

HIZLI ÇÖZÜM SAĞLIYOR

BAŞTİM Mobil Aracımız, belediyemizde işlemlerini tamamlayan fakat işlemin devamı için başka bir kuruma gitmesi gereken vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarının bulunmadığı durumlarda ilgili kuruma ulaşımını sağlıyor. Ayrıca BAŞTİM Mobil Aracımız belediyemize veya başka bir kamu kurum ve kuruluşuna ulaşım imkanı bulunmayan kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı da evlerinden alarak ilgili yerlere ulaşımını sağlıyor. BAŞTİM VIP Yardım Hizmetleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza taksi ve çilingir yönlendirme gibi acil durumlarında yardım sağlanıyor. BAŞTİM Mobil İletişim Aracı, bölgesel planlar dahilinde sahada gezerek talep ve şikayetleri vatandaştan yerinde alıyor, vatandaş bakış açısıyla ilçe genelindeki olası iyileştirmeleri sistem üzerinden ilgili birime yönlendiriyor ve çözüm sağlıyor. BAŞTİM Semt Konağı Temsilcilerimiz, Vezirçiftliği, Şehit Engin Özkaradeniz, Yeşilkent ve Sepetlipınar Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezlerimize ulaşan vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini dinliyor, sistem üzerinden ilgili birime yönlendiriyor ve en hızlı çözümü sağlıyor. BAŞTİM Birim Temsilcisi, BAŞTİM Çözüm Masası ile işbirliği içinde çalışan her müdürlükten bir personelden oluşuyor ve iş akışının daha sağlıklı yürümesini destekliyor. Ayrıca ana hizmet binamız dışında kalan hizmet birimlerimize (Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlükleri) bireysel başvuran vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini alıyor ve en hızlı çözümü sağlıyor” dedi.

Ayşegül KALAYCI