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Başiskele Beldiyesinin mahallelerde yol onarım çalışmaları devam ediyor

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Başiskele Beldiyesinin mahallelerde yol onarım çalışmaları devam ediyor
Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez mahallesinde başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. 

Başiskele Belediyesi tarafından ilçe genelinde birçok mahallede yol onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kanık sokak, Sevgi Çiçeği sokağın ardından, yeni yerleşim alanlarının yaygınlaştığı Mandıra sokağın tamamını da parke taşlarıyla kapladı.
Yeni yol açma ve mevcut yolları yenileme çalışmaları ile Başiskele’nin cadde ve sokakları sağlam ve ferah yollara kavuşuyor. Yeni yerleşim alanlarının artış gösterdiği Başiskele’de belediye ekipleri beton yol ve kilitli parke taşlarıyla mahalleleri güzel ve kullanışlı hale getiriliyor.

Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında bir süre önce istinat duvar yapımı tamamlanan Yeniköy Merkez mahallesi Mandıra sokağın yaklaşık 160 metrelik kısmının yaya kaldırımı ve parke yol yapım çalışmaları tamamlandı.

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