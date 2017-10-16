Başiskele Belediye’de kötü gidişi sürüyor: 1-3
Süper Lig B Grubu’nda henüz galibiyeti bulunmayan Başiskele Belediyespor, ilk galibiyetini geçen hafta sahasında Tavşancılspor’u 1-0 yenerek elde eden Dilovası Belediyespor’u konuk etti.
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Ligde ilk puanlarını almak isteyen Kırmızı-Beyazlı ekip, bu amacına yine ulaşamadı, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. 5’de sıfır çeken Başiskele, kötü gidişine bir türlü dur diyemiyor.
İLİMTEPE FK BERABERE
Geçen yıl son haftalarda kümede kalmayı başaran İlimtepe FK, bu sezon çok iyi başladı. Turuncu-Siyahlı ekip, önceki akşamda deplasmanda konuk olduğu Tavşancılspor’u yenip, Play-Off yarışında iddiasın devam ettirmek istiyordu. Ligde puanı bulunmayan Tavşancılspor, transferin son günü kadrosuna takviye yapmıştı, İlimtepe FK karşısında da 2-2 berabere kaldı, ilk kez puanla tanıştı.
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Etiketler : Başiskele Belediyespor
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