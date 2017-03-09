Başiskele Belediyesi, yardıma muhtaçlar için hayır çarşısı kurdu

Başiskele Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurulan Hayır Çarşısı, birçok vatandaşa hizmet vererek hayra vesile oluyor.

Hayır Çarşısı görevlileri hayırseverlerin kullanmadıkları temiz kıyafetleri ve ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için istenirse eve kadar gidip teslim alıyor. Bu tür kullanılabilir durumdaki malzemelerini bağışlamak isteyen vatandaşları 444 41 10 veya 343 20 20 numaralı telefonla iletişime geçebilirler. Giyecek eşyalarının yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı mobilya gibi ev eşyaları ile çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunabildiği çarşıda, alınan kullanılabilir durumdaki kıyafetler kuru temizleme işleminin ardından askılarda yeni sahiplerini bekliyor.

Kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar gelinlik ve damatlıktan, çocuk ayakkabılarına, elektrikli süpürgeden, oturma gurubu ve elbise dolabına, kırtasiyeden beyaz eşyaya kadar binlerce ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilik anlamında ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Başiskele Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi ile ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını da karşılıyor.

Aynı şekilde yine Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nden ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ulaştırılmak üzere yapılan yemeklere hammadde sağlayacak hayırseverler belediye irtibat numaralarından irtibata geçebilirler.